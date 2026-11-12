Dino mantém calendário do fim da 6×1, mas flexibiliza transição

O ministro Flávio Dino, do STF, flexibilizou alguns pontos da emenda à Constituição que acabou com a escala 6×1 e reduziu a jornada semanal de trabalho. Dino manteve, contudo, o calendário já aprovado pelo Congresso.

A decisão foi tomada em ações apresentadas pela CNC e pela CNI, após a realização de uma audiência de conciliação. As determinações ainda precisam ser confirmadas pelo plenário da Corte.

Um dos pontos definidos por Dino foi em relação à jornada intermediária de 42 horas, que irá vigorar entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Como a proibição de seis dias de trabalho já estará em vigor, o ministro autorizou a distribuição em cinco jornadas diárias de até oito horas e 24 minutos, sem que isso signifique o pagamento de hora extra.

Dino também permitiu que um acordo ou convenção coletiva de trabalho estabeleça que as duas folgas semanais não precisam ser tiradas a cada semana. Ou seja, o direito aos dois dias de descanso permanece, mas eles podem ser usufruídos em outro momento.

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O relator ainda fez um “apelo” para que o Congresso defina, em até seis meses, as exceções para as regras de duração de jornada e de dois dias de descanso, como em caso de micro e pequenas empresas.

A emenda constitucional previu que uma lei “poderá dispor sobre hipóteses e condições em que a duração do trabalho e os dias de repouso semanal remunerado poderão observar regimes diferenciados”.