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Brasil

Dino manda investigar ataques a imagens religiosas, inclusive Nossa Senhora Aparecida

Decisão ocorre em meio a boato envolvendo retirada do posto de padroeira do Brasil

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 10h57
O ministro Flávio Dino, do STF
O ministro Flávio Dino, do STF (Gustavo Moreno/STF)
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Dino manda investigar ataques a imagens religiosas, inclusive Nossa Senhora Aparecida Priorize VEJA no Google

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou a abertura de uma investigação da Polícia Federal sobre ataques a imagens religiosas, inclusive Nossa Senhora Aparecida.

Dino tomou a decisão a partir de uma série de notícias recentes com episódios de destruição em igrejas, terreiros e lojas de artigos religiosos.

“Temos um quadro bastante grave, em que existem indícios de crimes variados, tais como: ultraje a culto, na modalidade vilipêndio; preconceito religioso; violência contra práticas religiosas; injúria qualificada por elemento religioso; ameaça, furto, dano, incêndio e violação de domicílio”, afirmou o ministro.

Os casos foram enviados à PGR e à PF, “a fim de que se procedam às investigações cabíveis, inclusive mediante Inquérito Policial, ora requisitado”.

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A decisão ocorre em meio à polêmica envolvendo publicações que associaram o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) e uma possível retirada de Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil. Esse fato, contudo, não foi mencionado por Dino na abertura da investigação.

Na semana passada, o ministro André Mendonça determinou, no TSE, a derrubada de publicações envolvendo o boato.

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Dois dias depois, Dino suspendeu a decisão de Mendonça, em um processo no STF. Em seguida, Luiz Fux usou outro caso para rever a determinação de Dino e restabelecer a ordem de Mendonça.

Os dois ministros pediram a análise do caso no plenário no STF, mas o julgamento ainda não foi marcado pelo presidente, Edson Fachin.

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Em paralelo, o TSE analisa nesta quarta-feira se mantém a decisão de Mendonça.

A ordem da abertura da apuração foi feita por Dino no mesmo processo em que havia suspendido a decisão do colega.

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O ministro relatou ter recebido em seu “gabinete por vários meios, notícias de várias partes do Brasil demonstrando uma aparente onda de ataques nos últimos meses contra IMAGENS RELIGIOSAS”.

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