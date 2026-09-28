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Dino envia ao plenário do STF decisão sobre publicações envolvendo Flávio e Nossa Senhora

Ministro quer que demais magistrados analisem caso em sessão presencial

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 11h36 | Atualizado em 28 set 2026, 12h29
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste terno azul, camisa branca, gravata azul estampada e toga preta. Ele está sentado em uma cadeira amarela, com o punho cerrado e expressão séria, olhando para a direita. À frente, uma mesa de madeira com microfone e objetos de escritório. Ao fundo, pessoas desfocadas e uma faixa vertical de luz azul.
O ministro Flávio Dino, durante sessão do TSE (Gustavo Moreno/STF)
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O ministro Flávio Dino enviou ao plenário do STF sua decisão que suspendeu uma determinação de André Mendonça no TSE e restabeleceu publicações relacionadas a um boato que associava o candidato Flávio Bolsonaro (PL) a uma possível retirada de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

Dino solicitou que o caso seja analisado pelos demais ministros em uma sessão presencial. Cabe ao presidente da Corte, Edson Fachin, marcar o julgamento.

O ministro argumentou que a discussão tem “múltipla relevância”, por envolver temas como a possibilidade de o STF rever decisões de outros tribunais superiores, como o TSE, além da liberdade religiosa e do poder de plataformas decidirem o que deve ser retirado do ar.

Na sexta-feira, Mendonça atendeu a um pedido feito pela campanha de Flávio ao TSE e determinou a exclusão de mais de mil publicações que o associavam a uma possível derrubada do título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

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No domingo, Dino suspendeu a decisão, atendendo a uma solicitação feita em um processo antigo no STF pela defesa do humorista Antonio Tabet, um dos atingidos.

Já nesta segunda-feira a defesa de Flávio acionou o ministro Luiz Fux, pedindo a anulação da decisão de Dino e também a análise pelo plenário do STF. Os advogados do candidato usaram um processo antigo sobre o Marco Civil da Internet.

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