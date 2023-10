Dino e Castro ajustam detalhes da Operação Maré, no Rio

Atualizado em 16 out 2023, 17h15 - Publicado em 16 out 2023, 16h57

Por Maiá Menezes Atualizado em 16 out 2023, 17h15 - Publicado em 16 out 2023, 16h57

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, terá encontro no final da tarde desta segunda-feira, 16, com o governador do estado do Rio, Cláudio Castro (PL), no Palácio Guanabara, na Zona Sul da capital fluminense. Dino passa o dia na cidade, onde se encontrou com integrantes da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal. Castro e Dino deverão dar entrevista ao final do encontro.

No último final de semana chegaram ao Rio 150 agentes da Força Nacional de Segurança (FRN), que apoiarão as polícias do Rio na Operação Maré, o maior complexo de favelas da cidade, na Zona Norte da capital. O governador e o ministro devem detalhar a atuação de estado e União na Operação. Em sua rede social, Flávio Dino afirmou mais cedo que a atuação das FRNs se dará em áreas cuja competência é federal. A Opereação é para combater as facções criminosas que atuam na região.

Siga