Dino diz que vai ‘aumentar mais ainda as equipes federais’ no Rio

Atualizado em 24 out 2023, 11h43 - Publicado em 23 out 2023, 23h03

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na noite desta segunda-feira, 23, que o governo vai aumentar as equipes federais no Rio de Janeiro. A declaração do ministro se deu após um dia de caos na cidade, com o incêndio de pelo menos 35 ônibus e um trem em resposta a uma operação da polícia que matou um miliciano.

“Estamos mantendo e ampliando operações diárias no Rio, no que se refere à competência federal, com realização de prisões, investigações, patrulhamento e apreensões”, disse Dino nas redes sociais. “Vamos aumentar mais ainda as equipes federais, em apoio ao Estado e ao Município.”

O ministro também afirmou que nesta terça-feira estarão no Rio o secretário executivo Ricardo Cappelli; o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar; e o comandante da Força Nacional, coronel Alencar. “Irão reunir com as nossas Superintendências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Também com as equipes dos governos estadual e municipal.”

Dino também disse que “novas decisões” serão anunciadas nos próximos dias.

Miliciano morto

Número dois da maior milícia do Rio, Matheus Rezende, conhecido como Faustão e Teteu, foi morto em uma troca de tiros com a polícia em uma operação que tinha como objetivo prender o líder do grupo, Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho.

Em retaliação, foram incendiados 35 ônibus em bairros da região, como Santa Cruz e Campo Grande, e um trem. À noite, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que, ao todo, foram presas doze pessoas ateando fogo nos veículos que, segundo o mandatário, serão encaminhadas a presídios federais pelas “ações terroristas”.

Castro acrescentou ainda que o miliciano morto era conhecido como “Senhor da Guerra”, responsável pelas ações bélicas da organização criminosa. “Há quem diga, inclusive, que ele era preparado para ser o sucessor desse miliciano, Zinho”, disse.

Castro prometeu uma caça a Zinho e outros dois líderes de organizações criminosas do estado, alvos de operações da Polícia nas próximas semanas: Tandera, também com atuação na Zona Oeste do Rio, e no traficante Abelha, um dos líderes do Comando Vermelho.