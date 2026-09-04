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Dino cobra ‘lealdade institucional’ ao STF em crise sobre mensagens de Moraes e Vorcaro

'O Supremo é maior do que qualquer um que o integra', disse o magistrado nas redes

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 09h53 | Atualizado em 4 set 2026, 09h55
O ministro Flávio Dino, do STF
Dino: "Deus, antes de julgar Adão e Eva, ou Caim, ouviu" (Gustavo Moreno/STF)
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Dino cobra ‘lealdade institucional’ ao STF em crise sobre mensagens de Moraes e Vorcaro Priorizar nos meus resultados Google

Diante da escalada de tensões no STF por causa da revelação das mensagens trocadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino decidiu se manifestar numa rede social pedindo ponderação, diálogo e “lealdade institucional” aos colegas.

Valendo-se de analogias bíblicas e literárias, o ministro disse que “o STF é maior do que qualquer um que o integra, por isso a Lealdade institucional exige enfrentar os problemas reais, com o devido processo legal e no tempo certo”.

Leia o texto do ministro:

O orador Cícero perenizou a frase “cedam as armas à toga” (cedant arma togae). Em 37 anos de serviço público, nos três Poderes da República, já vi muitas crises, umas profundas (como a pandemia da COVID), outras menos densas. Independentemente do tamanho, as saídas para as crises dependem de alguns elementos.

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Um deles é a consulta aos “clássicos”. Quando Cícero invocava as virtudes da toga (o poder civil) iluminava o poder da palavra, a ponderação, o julgamento racional, a sobriedade e os PROCEDIMENTOS. Um país sem instituições jurídicas sólidas é o sonho dos criminosos e abusadores de todos os feitios. E dos equivocados que se acham tão fortes que não precisam do Estado Nacional. Supostamente “se bastam”, por isso estão prontos a tocar lira enquanto Roma arde em chamas.

Outro elemento que me parece essencial para vencer uma crise é ouvir. Deus, antes de julgar Adão e Eva, ou Caim, OUVIU. E ouvir também implica LER. A Era da Superficialidade, fruto inclusive de um efeito manada, pode conduzir a tragédias. Lembremos as chacinas, os golpes de Estado, as guerras; tudo isso sempre está logo ali na esquina.

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Finalmente, ao abordar uma crise temos que avaliar o TEMPO. Não Chronos. Falo de Kairós – o tempo oportuno. Se o sistema juridico não tem autopoiese, ele é um mero joguete de outros poderes, por exemplo forças partidárias em luta eleitoral, Estados estrangeiros, organizações criminosas etc.

Enquanto tais elementos são observados, seguir julgando os nossos processos judiciais não é autossuficiência ou “fingir que não há crise”. É fazer com que a toga fale mais alto do que as armas ou eventuais gritos de hipócritas. Lembro que o maior ORADOR de todas as épocas, Jesus Cristo, disse: “Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?”

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O STF é maior do que qualquer um que o integra, por isso a LEALDADE INSTITUCIONAL exige enfrentar os problemas reais, com o devido processo legal e no tempo certo. Ética da convicção e ética da responsabilidade, como nos ensinou Weber.

 

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