Dino cobra de presidentes de partidos informações sobre indicações de emendas

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou nesta quarta-feira que os presidentes de todos os partidos políticos com representação no Congresso devem informar, em 10 dias, se participaram da definição da aplicação emendas parlamentares.

Os chefes de 21 legendas terão que responder seis perguntas, incluindo se possuem “cotas, reservas ou qualquer outro mecanismo de alocação de emendas parlamentares”.

A decisão ocorreu após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar que a prática é comum entre os presidentes de partidos. Valdemar está sendo investigado por ter decidido o destino de 119 milhões de reais em emendas.

“O Sr. Valdemar Costa Neto é um político de destaque e preside um dos maiores partidos brasileiros, logo as suas afirmações públicas merecem atenção”, afirmou Dino.

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Na semana passada, em entrevista ao programa VEJA Em Foco, o presidente do PL afirmou que todos os presidentes de partidos atuam dessa forma. Ele negou a existência de uma “cota” dos caciques para destinação de emendas, mas afirmou que “é natural” fazerem sugestões.

Segundo Valdemar, ele apenas “sugeriu” uma relação de emendas que poderiam atender a prefeitos que não teriam contato com deputados, e que, portanto, não teriam para quem pedir verba para tocar obras em suas cidades. “Isso é fazer política, não está errado, está certo”, afirmou.