Dino aponta ingerência de Valdemar Costa Neto em emendas e bloqueia R$ 119 milhões

O ministro Flávio Dino, do STF, determinou o bloqueio de 119 milhões de reais do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O valor é referente a emendas parlamentares que tiveram a destinação decidida por Valdemar.

“Consoante atestam diálogos em aplicativos de mensagens e numerosas planilhas compartilhadas entre os investigados, Valdemar Costa Neto, sem exercer mandato parlamentar, parece ter atuado, até muito recentemente, como mandante do (re)direcionamento de valores públicos”, escreveu Dino.

Além das contas de Valdemar, o ministro também suspendeu a execução das emendas indicadas pelo presidente do PL.

A decisão foi tomada em uma investigação sobre a continuidade do chamado “orçamento secreto”. No ano passado, uma operação mirou Mariangela Fialek, assessora da Câmara que concentrava as indicações de verbas.

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Dados encontrados no celular de Mariângela, conhecida como Tuca, revelaram um “arranjo decisório paralelo”, que incluía a participação de Valdemar.

“A extração e análise de dados do aparelho de Mariângela Fialek indicam a existência de um arranjo decisório paralelo para a destinação de verbas públicas, no qual Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mas desprovido de mandato, aparece como vetor de definição e remanejamento de emendas”, afirmou a PF.