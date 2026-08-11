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Dinheiro vivo em carro de campanha vira alvo de operação da PF em Pernambuco

Agentes cumprem mandados de busca em Garanhuns, Tupanatinga e Petrolina para apurar esquema de corrupção eleitoral

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 12h04 | Atualizado em 11 ago 2026, 14h32
Agentes da Polícia Federal
Agentes da Polícia Federal (Polícia Federal/Divulgação)
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A Polícia Federal deu início à Operação Voto Lacrado nesta terça-feira, 11, para apurar crimes de corrupção eleitoral ocorridos no pleito de 2024, no estado de Pernambuco. O inquérito foi aberto após a descoberta de R$ 100 mil em dinheiro vivo e materiais de campanha dentro de um veículo, o que levantou suspeitas dos investigadores.

Sob ordens da Justiça Eleitoral, agentes federais cumprem mandados de busca e apreensão em residências e escritórios nas cidades de Garanhuns e Tupanatinga, no Agreste pernambucano, além de Petrolina, no Sertão do estado. O objetivo central da diligência é identificar a origem do dinheiro e os beneficiários da prática ilícita por meio da coleta de provas documentais e eletrônicas.

De acordo com a PF, a ação visa garantir a integridade do processo democrático e punir o uso irregular de recursos financeiros em campanhas municipais.

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