Dinheiro vivo em carro de campanha vira alvo de operação da PF em Pernambuco

Ler Resumo





A Polícia Federal deflagrou a Operação Voto Lacrado em Pernambuco para investigar crimes de corrupção eleitoral no pleito de 2024. A ação busca identificar a origem de R$ 100 mil e materiais de campanha encontrados em um veículo, com mandados de busca e apreensão em diversas cidades para garantir a integridade do processo democrático.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Polícia Federal deu início à Operação Voto Lacrado nesta terça-feira, 11, para apurar crimes de corrupção eleitoral ocorridos no pleito de 2024, no estado de Pernambuco. O inquérito foi aberto após a descoberta de R$ 100 mil em dinheiro vivo e materiais de campanha dentro de um veículo, o que levantou suspeitas dos investigadores.

Sob ordens da Justiça Eleitoral, agentes federais cumprem mandados de busca e apreensão em residências e escritórios nas cidades de Garanhuns e Tupanatinga, no Agreste pernambucano, além de Petrolina, no Sertão do estado. O objetivo central da diligência é identificar a origem do dinheiro e os beneficiários da prática ilícita por meio da coleta de provas documentais e eletrônicas.

De acordo com a PF, a ação visa garantir a integridade do processo democrático e punir o uso irregular de recursos financeiros em campanhas municipais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral