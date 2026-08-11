Dinheiro vivo em carro de campanha vira alvo de operação da PF em Pernambuco
Agentes cumprem mandados de busca em Garanhuns, Tupanatinga e Petrolina para apurar esquema de corrupção eleitoral
A Polícia Federal deu início à Operação Voto Lacrado nesta terça-feira, 11, para apurar crimes de corrupção eleitoral ocorridos no pleito de 2024, no estado de Pernambuco. O inquérito foi aberto após a descoberta de R$ 100 mil em dinheiro vivo e materiais de campanha dentro de um veículo, o que levantou suspeitas dos investigadores.
Sob ordens da Justiça Eleitoral, agentes federais cumprem mandados de busca e apreensão em residências e escritórios nas cidades de Garanhuns e Tupanatinga, no Agreste pernambucano, além de Petrolina, no Sertão do estado. O objetivo central da diligência é identificar a origem do dinheiro e os beneficiários da prática ilícita por meio da coleta de provas documentais e eletrônicas.
De acordo com a PF, a ação visa garantir a integridade do processo democrático e punir o uso irregular de recursos financeiros em campanhas municipais.