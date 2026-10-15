Dia dos Professores: salário menor, violência e sobrecarga desafiam carreira docente

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No Dia dos Professores, Bárbara Born, do Todos Pela Educação, aborda os desafios da educação básica brasileira. Apesar de avanços, matemática e ensino médio ainda preocupam. A valorização docente é crucial e vai além do salário, englobando condições de trabalho, saúde mental e física, e a atração de novos profissionais para a carreira.

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https://www.youtube.com/watch?v=r8yEpaIJfM4

No Dia dos Professores, celebrado nesta quarta-feira, 15 de outubro, os avanços recentes na aprendizagem convivem com desafios persistentes na educação básica brasileira. Segundo Bárbara Born, gerente de políticas educacionais do Todos Pela Educação, houve melhora no desempenho dos estudantes nas últimas duas décadas, sobretudo em língua portuguesa, mas matemática, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio ainda concentram dificuldades. Para ela, a valorização dos docentes é um dos pontos centrais para enfrentar esse cenário. (Este texto é um trecho do vídeo acima)

Em entrevista ao programa Ponto de Vista, Born afirmou que o processo de valorização profissional não pode ser resolvido por uma única medida. “O processo de valorização docente é multifacetado”, disse. Na avaliação dela, o salário é uma dimensão estruturante: embora exista um piso nacional para a categoria, o salário médio de um professor corresponde a 85% do rendimento de profissionais com formação superior.

Por que o salário não é suficiente?

Para Born, melhorar a remuneração é necessário para atrair novos profissionais e manter aqueles que já estão na carreira, mas não basta. As condições enfrentadas dentro das escolas também pesam sobre os professores. A gerente do Todos Pela Educação citou o aumento de relatos de adoecimento e de violência em sala de aula, além da pressão relacionada à gestão do comportamento dos estudantes.

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Outro problema é a jornada. Segundo ela, muitos professores trabalham em mais de uma escola ou rede de ensino e acumulam uma quantidade elevada de aulas. A redução da carga de trabalho, aliada a tempo para preparar as atividades e conhecer as famílias e os estudantes, seria uma das medidas capazes de melhorar as condições de exercício da profissão.

A saúde física também é afetada pelo ambiente escolar. Born mencionou problemas relacionados ao excesso de ruído, que podem comprometer a saúde vocal, além de casos de tendinite e problemas de coluna associados a jornadas extensas e ao caráter fisicamente exigente do trabalho.

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O que falta para cuidar da saúde dos professores?

Segundo Born, não existe atualmente uma política nacional abrangente voltada à saúde mental dos professores. Algumas redes oferecem atendimento psicológico, mas essas iniciativas não são generalizadas. Para ela, o enfrentamento do problema precisa ir além da oferta pontual de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.

A avaliação é que a saúde dos docentes está diretamente relacionada às condições objetivas de trabalho. Segurança em sala de aula, jornadas adequadas, tempo para planejamento e estruturas escolares apropriadas seriam, nesse sentido, medidas de prevenção. “Sem trabalhar as condições de trabalho dos professores, sem oferecer boas condições para que eles estejam atuando dentro da sala de aula com segurança”, afirmou Born, não se enfrenta a raiz do problema.

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Como atrair novos professores para a carreira?

No âmbito federal, uma das iniciativas citadas na entrevista foi o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que oferece apoio financeiro a estudantes que ingressam em cursos de formação de professores. Para Born, o desenho da política é positivo porque busca atrair estudantes de alto desempenho para uma carreira que enfrenta dificuldades de atratividade.

A especialista, porém, defende ajustes. Uma das possibilidades seria concentrar mais bolsas em áreas com maior escassez de docentes, como matemática e ciências da natureza. Outra seria rever a rigidez da nota de corte do Enem, atualmente estabelecida em 650 pontos nas últimas edições mencionadas por ela, de modo a considerar diferenças entre os territórios. Segundo Born, estudantes com notas como 600 ou 620 pontos podem apresentar desempenho adequado dentro de seus contextos regionais e acabam excluídos pelo critério uniforme.

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Para a gerente do Todos Pela Educação, a política ainda é recente para que seus resultados possam ser medidos sobre a oferta de professores nas escolas. Como os cursos de licenciatura levam pelo menos quatro anos para formar novos profissionais, o impacto sobre as salas de aula só poderá ser observado mais adiante. A avaliação, contudo, é de que a iniciativa pode contribuir para aumentar a atratividade da carreira docente.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.