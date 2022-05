Dia do Trabalhador polarizado leva apoiadores de Lula e Bolsonaro às ruas

Com a eleição presidencial cada vez mais polarizada entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro, o Dia do Trabalhador tem segurança reforçada em algumas capitais, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital federal, estão previstos atos contra e a favor do governo Bolsonaro, com policiamento reforçado no centro da capital, na Praça dos Três Poderes. Na capital, estão previstas sete manifestações, em diferentes pontos da cidade.

“As forças de segurança estarão em toda a área central do Distrito Federal para garantir a ordem pública e a tranquilidade para os frequentadores, garantindo que todos exerçam o livre direito à manifestação”, disse o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. Os manifestantes pró-Bolsonaro estarão se concentrando na Esplanada dos Ministérios. A Secretaria de Segurança Pública cadastrou pelo menos cinco grupos que descem para a Esplanada, onde os principais prédios públicos foram fechados com grades. Apesar das recomendações de que não participasse dos atos, o presidente compareceu a uma manifestação em Brasília, mas não discursou.

Manifestantes contrários ao governo anunciaram concentração no Eixão, que corta as “asas” do mapa de Brasília. Outro grupo marcou concentração próximo da Torre de Televisão, no centro da capital. A Polícia Militar anunciou que fará a revista dos manifestantes e proibiu a circulação e pessoas portando objetos pontiagudos e garrafas de vidro, entre outros materiais e risco.

Em São Paulo, o esquema de segurança também foi reforçado, diante de manifestações pró-Bolsonaro e pró-Lula. O ex-presidente participou de evento organizado pelas centrais sindicais na Praça Charles Miller, no Pacaembu. A três quilômetros do evento das centrais sindicais, manifestantes que apoiam Jair Bolsonaro realizam encontro na Avenida Paulista. Faz parte do evento em São Paulo o apoio ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), que foi indultado por Bolsonaro após condenação do Supremo Tribunal Federa.

Daniel Silveira, pela manhã, estava no evento no Rio de janeiro. Ele participou de manifestação na Orla de Icaraí, em Niterói. Daniel pretende concorrer ao cargo de senador, caso o STF não vote pela sua inelegibilidade.

A grande preocupação da área de segurança pública nas capitais é com possível conflito entre manifestantes pró-Lula e pró-Bolsonaro. Em Brasília, as manifestações dos dois lados também são separadas por três a quatro quilômetros, mas há risco de conflitos em pontos comuns, como a Rodoviária do Plano Piloto, que fica próxima da Esplanada e onde os dois lados procuram transporte.