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Brasil

DF elege duas senadoras, mas nenhuma mulher para a Câmara nessas eleições

A ausência de mulheres entre os eleitos para a Câmara representa uma mudança em relação à atual composição da bancada

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h01
Plenário de um congresso com dezenas de pessoas em pé, algumas sentadas nas cadeiras de madeira e estofamento escuro. Ao fundo, uma mesa com autoridades e duas telas exibindo um homem e um prédio.
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão solene  (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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DF elege duas senadoras, mas nenhuma mulher para a Câmara nessas eleições Priorize VEJA no Google

O Distrito Federal não elegeu nenhuma mulher para a Câmara dos Deputados nas eleições deste ano, em um resultado que contrasta com o desempenho feminino na disputa pelo Senado. Enquanto as oito vagas de deputado federal ficaram com homens, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL, foram eleitas para a Casa Alta, que terá, a partir de 2027, uma bancada integralmente feminina pelo DF, composta também pela atual senadora Damares Alves (Republicanos).

Na disputa para a Câmara, o mais votado foi Fábio Felix (PSOL), seguido por Rafael Prudente (MDB), Alberto Fraga (PL), Thiago Manzoni (PL), Julio Cesar (Republicanos), Izalci Lucas (PL), Agnelo Queiroz (PT) e Professor Reginaldo Veras (PV). O resultado garantiu ao PL a maior bancada do DF na Casa, com três representantes, enquanto os demais partidos elegeram um deputado cada.

A ausência de mulheres entre os eleitos para a Câmara representa uma mudança em relação à atual composição da bancada, que conta com Bia Kicis e Erika Kokay (PT). As duas parlamentares decidiram disputar uma das duas vagas ao Senado em 2026, mas apenas Bia conseguiu se eleger. Erika terminou fora da lista de eleitos, enquanto Michelle Bolsonaro conquistou a outra cadeira em disputa.

 

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