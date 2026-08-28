É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Despreparo de Lula em entrevista ajuda a explicar medo do petista de ir a debates

Presidente parece não ter capacidade para defender a própria gestão, diante de casos de corrupção e de temas negativos como a crise fiscal

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 16h01 | Atualizado em 28 ago 2026, 16h56
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Renata Vasconcellos e César Tralli nos Estúdios Globo.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Renata Vasconcellos e César Tralli nos Estúdios Globo. (Globo/ Manoella Mello/Divulgação)
Continua após publicidade
Despreparo de Lula em entrevista ajuda a explicar medo do petista de ir a debates Priorizar nos meus resultados Google

Viver nos palácios de Brasília costuma ser uma armadilha para qualquer presidente da República. O ambiente fortemente blindado por seguranças e luxo costuma ser ocupado por centenas de servidores e aliados de confiança do mandatário.

Esse ecossistema costuma ter vida própria, valores próprios e um distanciamento considerável da vida real do país. Os mortais eleitores que irão às urnas em outubro tiveram, nesta quinta-feira, uma oportunidade de ver esses dois mundos tão distantes em choque no Jornal Nacional da TV Globo.

O presidente Lula saiu da redoma desse universo paralelo do Planalto, onde seu governo é uma maravilha inquestionável, para dar uma entrevista sobre questões muito reais de sua gestão. E se atrapalhou todo.

Animado em falar de propostas de apelo eleitoral, como o fim da jornada 6×1, taxa das blusinhas, soberania nacional e avanço de programas sociais, o petista foi confrontado, já na primeira pergunta, por um tema proibido no universo paralelo do palácio: as traficâncias de Lulinha, o filho de Lula, com uma lobista endinheirada.

Siga
Continua após a publicidade

Lula não se preparou para falar do filho, dos escândalos de corrupção no INSS e no Banco Master e de outras fragilidades de seu governo, com a crise econômica, a quebradeira de estatais e a ausência de legado da esquerda ao lidar com segurança pública. No mundo palaciano em que vive, ninguém vê temas como esse como vitais para estarem numa entrevista.

Na cabeça dos aliados de Lula e do próprio presidente, tudo isso deveria ter passado de modo lateral na entrevista.

Continua após a publicidade

Como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, irritado, o presidente reduziu bastante o número de conselheiros com autoridade para abordá-lo sobre Lulinha. Nessa atmosfera de exaltação e de medo, faltou aconselhamento sobre as armadilhas que surgiriam na entrevista.

Descolado dessa realidade atual — de escândalos — que alimenta um quadro preocupante para sua reeleição, Lula foi para a Globo com velhas respostas a dispor sobre a corrupção petista, um fantasma que voltou ao centro da disputa eleitoral. Falou de Lava-Jato quando a corrupção em questão não estava mais na Petrobras, mas dentro do próprio gabinete, chefiado por um assessor que tinha contas pagas pela lobista Roberta Luchsinger. Lula, aliás, garantiu que nunca tinha visto a mulher. Um erro básico, dado todo o álbum de momentos alegres em que ele se deixou fotografar com a lobista em eventos sociais de esquerda.

Continua após a publicidade

O descolamento de realidade dos palácios de Brasília ajuda a entender o medo de Lula de comparecer a debates e dar entrevistas ao jornalismo independente. Ele parece mesmo não estar preparado para suportar um debate ou novas entrevistas.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).