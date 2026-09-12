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Brasil

Desmoronamento em São Paulo deixa dois mortos em meio a chuvas intensas

Prédio em construção desabou sobre casa na Penha, zona leste da capital

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 12h36
Equipe de resgate com uniformes laranja e azuis em meio a escombros de um prédio desabado à noite, com iluminação artificial focada na área de trabalho. Um socorrista de costas, com colete laranja e preto, está em primeiro plano, observando a cena. Ao fundo, outros socorristas buscam por vítimas entre os destroços. O céu está escuro, e estruturas de edifícios distantes são visíveis. Há fios elétricos e pedaços de concreto espalhados, indicando a magnitude da destruição.
Desabamento de prédio em São Paulo deixou dois mortos (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo/Divulgação)
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Desmoronamento em São Paulo deixa dois mortos em meio a chuvas intensas Priorizar nos meus resultados Google

Um prédio em construção desabou sobre uma casa na madrugada deste sábado, 12, no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e outras duas foram encaminhadas ao pronto-socorro.

A tragédia aconteceu na rua Tequici, que está interditada. Os socorristas estão no local desde as 2h e há, neste momento, vinte viaturas no local. Não se sabe se há mais pessoas sob os escombros.

O desmoronamento aconteceu em meio a fortes chuvas na capital e região metropolitana. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, houve outros chamados envolvendo desmoronamentos, onze de alagamento e seis de quedas de árvores só entre a 1h e as 5h deste sábado.

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Na noite da sexta-feira, 11, a Defesa Civil do estado emitiu um alerta severo de chuva e vento intensos, com possibilidade de granizo. No interior do estado, em Piraju, as rajadas de vento superaram 92 km/h. Na capital, a maior rajada atingiu 51,5 km/h.

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Ao todo, quarenta municípios do estado tiveram grandes acumulados de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim mais recente do órgão. Os maiores volumes foram registrados em Cotia, Diadema, Santana de Parnaíba e na capital. O clima é causado pela aproximação de um ciclone extratropical, e a previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas e temporais isolados em grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro, sul e Zona da Mata mineira e sul do Espírito Santo, segundo o Climatempo.

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Orientações da Defesa Civil

Durante a ocorrência de tempestades, a Defesa Civil recomenda:

  • procurar abrigo em local seguro;
  • evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas;
  • afastar-se de coberturas, placas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;
  • em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, afastado de janelas;
  • não atravessar áreas alagadas ou com correnteza;
  • acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil.

 

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TAGS:
Maquiavel
São Paulo
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