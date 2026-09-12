Desmoronamento em São Paulo deixa dois mortos em meio a chuvas intensas
Prédio em construção desabou sobre casa na Penha, zona leste da capital
Um prédio em construção desabou sobre uma casa na madrugada deste sábado, 12, no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram e outras duas foram encaminhadas ao pronto-socorro.
A tragédia aconteceu na rua Tequici, que está interditada. Os socorristas estão no local desde as 2h e há, neste momento, vinte viaturas no local. Não se sabe se há mais pessoas sob os escombros.
O desmoronamento aconteceu em meio a fortes chuvas na capital e região metropolitana. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, houve outros chamados envolvendo desmoronamentos, onze de alagamento e seis de quedas de árvores só entre a 1h e as 5h deste sábado.
Na noite da sexta-feira, 11, a Defesa Civil do estado emitiu um alerta severo de chuva e vento intensos, com possibilidade de granizo. No interior do estado, em Piraju, as rajadas de vento superaram 92 km/h. Na capital, a maior rajada atingiu 51,5 km/h.
Ao todo, quarenta municípios do estado tiveram grandes acumulados de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim mais recente do órgão. Os maiores volumes foram registrados em Cotia, Diadema, Santana de Parnaíba e na capital. O clima é causado pela aproximação de um ciclone extratropical, e a previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas e temporais isolados em grande parte de São Paulo, Rio de Janeiro, sul e Zona da Mata mineira e sul do Espírito Santo, segundo o Climatempo.
Orientações da Defesa Civil
Durante a ocorrência de tempestades, a Defesa Civil recomenda:
- procurar abrigo em local seguro;
- evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas;
- afastar-se de coberturas, placas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;
- em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, afastado de janelas;
- não atravessar áreas alagadas ou com correnteza;
- acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil.