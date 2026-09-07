Desfile em Brasília tem Lula, Fachin, Alcolumbre e Hugo Motta no palanque

O desfile de 7 de setembro em Brasília começou há pouco com a passagem do presidente Lula e da primeira-dama Janja em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios.

A tribuna de autoridades do evento já aguarda o mandatário e tem a presença do chefe do STF, ministro Edson Fachin, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Motta, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de ministros do governo e outros convidados.

Até o momento, Fachin é o único representante do STF no desfile.

O desfile deste ano tem um dos maiores esquemas de segurança já mobilizados para o feriado da Independência.

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Protestos da oposição foram convocados para pedir o fim da impunidade e a abertura de investigações contra políticos e autoridades envolvidas em escândalos de corrupção.