Desfile em Brasília tem Lula, Fachin, Alcolumbre e Hugo Motta no palanque
Evento começou há pouco na Capital Federal
O desfile de 7 de setembro em Brasília começou há pouco com a passagem do presidente Lula e da primeira-dama Janja em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios.
A tribuna de autoridades do evento já aguarda o mandatário e tem a presença do chefe do STF, ministro Edson Fachin, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Motta, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de ministros do governo e outros convidados.
Até o momento, Fachin é o único representante do STF no desfile.
O desfile deste ano tem um dos maiores esquemas de segurança já mobilizados para o feriado da Independência.
Protestos da oposição foram convocados para pedir o fim da impunidade e a abertura de investigações contra políticos e autoridades envolvidas em escândalos de corrupção.