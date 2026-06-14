Desenhos atribuídos a escravizados intrigam arqueólogo em Ouro Preto

O que começou como uma visita casual a Ouro Preto (MG) acabou se transformando em anos de pesquisa acadêmica para o arqueólogo Leonardo Klink, 29 anos. Intrigado pelos desenhos encontrados nas paredes do porão de um antigo sobrado da cidade histórica, ele decidiu investigar o que estava escondido nas imagens e o que elas revelavam sobre a vida de pessoas escravizadas que passaram pelo imóvel entre os séculos XVIII e XIX. O interesse pelo caso ganhou força recentemente, após o local ser registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como sítio arqueológico. Mas, para Leonardo, a história começou muito antes.

A descoberta dos desenhos

Embora moradores da cidade comentassem havia décadas sobre a existência de marcas antigas no casarão, o difícil acesso ao porão superou as curiosidades. Foi apenas em 2017, durante uma obra de restauração em um imóvel na Rua Conde de Bobadela — antiga Rua Direita, uma das principais vias da cidade e que se tornou símbolo do ciclo de ouro no Brasil — que o painel de gravuras veio à luz. Ao retirar camadas de revestimento das paredes do porão, trabalhadores encontraram dezenas de desenhos feitos diretamente na argamassa, incluindo figuras humanas, embarcações, animais e outros grafismos preservados ao longo dos séculos.

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O interesse pelo mural

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O primeiro contato de Leonardo Klink com as gravuras aconteceu em 2022. Ele já havia lido notícias sobre o achado, mas o que realmente o mobilizou foi a interpretação de que o porão teria funcionado como senzala e de que os desenhos teriam sido feitos por pessoas escravizadas. “Sem descartar a possibilidade de que o porão tenha exercido essa função em algum momento da história do imóvel, procurei investigar outras formas de compreender aquele espaço”, diz à coluna GENTE. A curiosidade inicial do então estudante de Arqueologia virou projeto acadêmico e tema atual do doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O que a pesquisa revelou

O trabalho combinou levantamento documental, registro fotográfico sistemático e vetorização digital das imagens. Segundo o arqueólogo, muitas gravuras eram quase invisíveis a olho nu por causa do desgaste da argamassa e da delicadeza dos traços. A pesquisa identificou 26 gravuras e apontou que o sobrado tem mais de 265 anos. Além disso, documentos históricos indicaram ainda que dezenas de pessoas negras viveram ou circularam pelo imóvel.

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Leonardo também encontrou indícios de que alguns desenhos remetem a paisagens e referências sem paralelo evidente no contexto colonial brasileiro da época. “Isso reforçou a hipótese de que ao menos parte dos registros possa estar relacionada às experiências de africanos e afrodescendentes que passaram pela casa. Embora seja impossível identificar com precisão os autores, minha pesquisa tem buscado aproximar esses vestígios das pessoas que poderiam tê-los produzido, investigando nomes, vínculos familiares, idades, origens e trajetórias. Em certa medida, trata-se de um esforço para recuperar humanidade a indivíduos que viveram em um contexto marcado pela desumanização e pelo silenciamento de suas histórias”, pontua.

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A repercussão nacional

Após anos apresentando pesquisas em congressos e publicando artigos sobre o caso, Leonardo comemora o destaque nacional ao caso. Para o arqueólogo, o interesse permite ampliar o alcance de um tema que não se restringe a meros desenhos. “O impacto visual do painel chama a atenção, mas o que considero mais importante são as possibilidades de reflexão que ele oferece. Esses registros nos ajudam a pensar em algumas das maneiras pelas quais homens e mulheres escravizados lidavam com perdas, saudades, lutos, esgotamento e outros aspectos da experiência cotidiana da escravidão”, analisa.

A pesquisa também mudou a maneira como Leonardo enxerga a história da cidade. Em vez de concentrar o olhar apenas em figuras de poder, proprietários e instituições, o estudo se volta a personagens que raramente deixaram registros escritos sobre si mesmos. Para o arqueólogo, o painel do porão é apenas uma porta de entrada para uma história muito mais ampla.

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“Acredito que ainda há muito a ser descoberto. Não apenas em Ouro Preto ou em Minas Gerais, mas em diferentes regiões do Brasil marcadas pela presença da escravidão”, conclui. “Novos vestígios, documentos e histórias continuam surgindo, permitindo compreender melhor a complexidade da nossa formação e das experiências daqueles que por muito tempo permaneceram invisibilizados”, conclui.

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