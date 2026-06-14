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Desenhos atribuídos a escravizados intrigam arqueólogo em Ouro Preto

Leonardo Klink contou detalhes à coluna GENTE da pesquisa de painel de gravuras encontrado em porão de casarão na cidade mineira

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 16h00
Homem de cabelo comprido e barba, vestindo camisa xadrez e calça escura, observa uma parede antiga com pedras expostas e reboco descascado, iluminada por focos de luz no teto
Arqueólogo Leonardo Klink em frente ao painel de gravuras histórico em Ouro Preto (Caroline Ferreira/Divulgação)
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O que começou como uma visita casual a Ouro Preto (MG) acabou se transformando em anos de pesquisa acadêmica para o arqueólogo Leonardo Klink, 29 anos. Intrigado pelos desenhos encontrados nas paredes do porão de um antigo sobrado da cidade histórica, ele decidiu investigar o que estava escondido nas imagens e o que elas revelavam sobre a vida de pessoas escravizadas que passaram pelo imóvel entre os séculos XVIII e XIX. O interesse pelo caso ganhou força recentemente, após o local ser registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como sítio arqueológico. Mas, para Leonardo, a história começou muito antes.

A descoberta dos desenhos

Embora moradores da cidade comentassem havia décadas sobre a existência de marcas antigas no casarão, o difícil acesso ao porão superou as curiosidades. Foi apenas em 2017, durante uma obra de restauração em um imóvel na Rua Conde de Bobadela — antiga Rua Direita, uma das principais vias da cidade e que se tornou símbolo do ciclo de ouro no Brasil — que o painel de gravuras veio à luz. Ao retirar camadas de revestimento das paredes do porão, trabalhadores encontraram dezenas de desenhos feitos diretamente na argamassa, incluindo figuras humanas, embarcações, animais e outros grafismos preservados ao longo dos séculos.

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O interesse pelo mural

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O primeiro contato de Leonardo Klink com as gravuras aconteceu em 2022. Ele já havia lido notícias sobre o achado, mas o que realmente o mobilizou foi a interpretação de que o porão teria funcionado como senzala e de que os desenhos teriam sido feitos por pessoas escravizadas.  “Sem descartar a possibilidade de que o porão tenha exercido essa função em algum momento da história do imóvel, procurei investigar outras formas de compreender aquele espaço”, diz à coluna GENTE. A curiosidade inicial do então estudante de Arqueologia virou projeto acadêmico e tema atual do doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O que a pesquisa revelou

O trabalho combinou levantamento documental, registro fotográfico sistemático e vetorização digital das imagens. Segundo o arqueólogo, muitas gravuras eram quase invisíveis a olho nu por causa do desgaste da argamassa e da delicadeza dos traços. A pesquisa identificou 26 gravuras e apontou que o sobrado tem mais de 265 anos. Além disso, documentos históricos indicaram ainda que dezenas de pessoas negras viveram ou circularam pelo imóvel.

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Leonardo também encontrou indícios de que alguns desenhos remetem a paisagens e referências sem paralelo evidente no contexto colonial brasileiro da época. “Isso reforçou a hipótese de que ao menos parte dos registros possa estar relacionada às experiências de africanos e afrodescendentes que passaram pela casa. Embora seja impossível identificar com precisão os autores, minha pesquisa tem buscado aproximar esses vestígios das pessoas que poderiam tê-los produzido, investigando nomes, vínculos familiares, idades, origens e trajetórias. Em certa medida, trata-se de um esforço para recuperar humanidade a indivíduos que viveram em um contexto marcado pela desumanização e pelo silenciamento de suas histórias”, pontua.

Gravação em pedra antiga com figuras humanas e animais, incluindo um cervo e um peixe, além de uma estrutura que parece uma cabana. A superfície é rugosa, com uma iluminação forte vinda do canto superior direito, criando um contraste dramático. A pedra está encostada em uma parede de tijolos escuros, com uma faixa branca no topo.
Gravuras encontradas no porão de casarão histórico em Ouro Preto (Caroline Ferreira/Divulgação)
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A repercussão nacional

Após anos apresentando pesquisas em congressos e publicando artigos sobre o caso, Leonardo comemora o destaque nacional ao caso. Para o arqueólogo, o interesse permite ampliar o alcance de um tema que não se restringe a meros desenhos. “O impacto visual do painel chama a atenção, mas o que considero mais importante são as possibilidades de reflexão que ele oferece. Esses registros nos ajudam a pensar em algumas das maneiras pelas quais homens e mulheres escravizados lidavam com perdas, saudades, lutos, esgotamento e outros aspectos da experiência cotidiana da escravidão”, analisa.

A pesquisa também mudou a maneira como Leonardo enxerga a história da cidade. Em vez de concentrar o olhar apenas em figuras de poder, proprietários e instituições, o estudo se volta a personagens que raramente deixaram registros escritos sobre si mesmos. Para o arqueólogo, o painel do porão é apenas uma porta de entrada para uma história muito mais ampla.

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“Acredito que ainda há muito a ser descoberto. Não apenas em Ouro Preto ou em Minas Gerais, mas em diferentes regiões do Brasil marcadas pela presença da escravidão”, conclui. “Novos vestígios, documentos e histórias continuam surgindo, permitindo compreender melhor a complexidade da nossa formação e das experiências daqueles que por muito tempo permaneceram invisibilizados”, conclui.

Petróglifo de um animal com corpo pontilhado e pernas grossas, gravado em uma rocha clara, iluminado por um feixe de luz amarela no canto superior direito, com outras gravuras menos visíveis ao fundo
Gravuras encontradas no porão de casarão histórico em Ouro Preto (Carolina Ferreira/Divulgação)
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