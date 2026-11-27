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O desemprego recuou para 5,1% no trimestre até outubro de 2026, igualando a mínima histórica do país, segundo o IBGE. O avanço foi impulsionado pelo recorde de 103,7 milhões de ocupados e pelo salto do empreendedorismo formalizado. Entenda os fatores que explicam o fôlego do mercado de trabalho.

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A taxa de desocupação recuou para 5,1% no trimestre encerrado em outubro de 2026, informou nesta sexta-feira, 27, o IBGE. O resultado iguala o menor patamar da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), registrado em dezembro de 2025.

Segundo o levantamento, houve queda de 0,2 ponto percentual frente ao trimestre encerrado em julho (5,3%) e recuo de 0,4 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado.

O levantamento mostra alta expressiva de empregadores com CNPJ, segmento que avançou 10,3% em 12 meses — acréscimo de 347 mil formalizados —, enquanto os empregadores sem CNPJ recuaram 8,6% no mesmo confronto. Para analistas do IBGE, o movimento indica o fortalecimento da capacidade empreendedora no país.

No balanço geral, a PNAD Contínua mostra que o contingente de trabalhadores ocupados atingiu o recorde de 103,7 milhões de pessoas, com nível de ocupação estável em 59%.