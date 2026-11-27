Desemprego recua a 5,1% até outubro e iguala mínima histórica da PNAD Contínua
Taxa repete piso registrado em dezembro de 2025, e contingente de trabalhadores ocupados atinge recorde de 103,7 milhões no país
A taxa de desocupação recuou para 5,1% no trimestre encerrado em outubro de 2026, informou nesta sexta-feira, 27, o IBGE. O resultado iguala o menor patamar da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), registrado em dezembro de 2025.
Segundo o levantamento, houve queda de 0,2 ponto percentual frente ao trimestre encerrado em julho (5,3%) e recuo de 0,4 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado.
O levantamento mostra alta expressiva de empregadores com CNPJ, segmento que avançou 10,3% em 12 meses — acréscimo de 347 mil formalizados —, enquanto os empregadores sem CNPJ recuaram 8,6% no mesmo confronto. Para analistas do IBGE, o movimento indica o fortalecimento da capacidade empreendedora no país.
No balanço geral, a PNAD Contínua mostra que o contingente de trabalhadores ocupados atingiu o recorde de 103,7 milhões de pessoas, com nível de ocupação estável em 59%.