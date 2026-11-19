A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o recurso apresentado pela defesa do deputado federal André Janones (Rede) e confirmou a condenação por ofensas ao ator Carlos Vereza. A decisão estabelece o pagamento de indenização financeira e a retratação pública nas redes sociais do parlamentar, após publicações que faziam acusações graves ao artista.

Quais foram os fundamentos da relatora para rejeitar o recurso?

A relatora do processo, desembargadora Renata Machado Costa, fundamentou seu voto na avaliação de que o deputado extrapolou os direitos de liberdade de expressão e fiscalização. Segundo a magistrada, a publicação realizada em suas redes sociais ultrapassou os limites do debate de ideias e da atuação política. O julgamento considerou que as acusações formuladas consistiam em imputações criminosas sem respaldo em provas. Dessa forma, a Justiça fluminense entendeu que o conteúdo configurou uma agressão deliberada contra a reputação do artista, justificando a reparação estipulada pela decisão judicial.

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Quais conteúdos publicados motivaram a sanção contra o parlamentar?

A ação judicial teve origem em um texto veiculado pelo parlamentar no qual uma imagem do ator aparecia ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na publicação contestada, o nome do artista era associado a supostos crimes cometidos contra menores de idade. Além das graves alegações, o post afirmava que o profissional teria sido afastado de suas atividades em um centro espírita situado na cidade do Rio de Janeiro. Essas declarações levaram a defesa a acionar o Poder Judiciário para reparações cíveis por danos morais contra o deputado.

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Quais sanções foram impostas ao deputado federal pela decisão?

A sentença mantida no órgão colegiado obriga o parlamentar a pagar um montante fixado em R$ 30 mil a título de reparação financeira ao atingido. Paralelamente ao ressarcimento financeiro, o político deverá publicar um pedido formal de desculpas em seus perfis oficiais nas redes sociais. A determinação visa mitigar os efeitos da postagem realizada sobre a honra do atingido. Apesar da confirmação da condenação em segunda instância pela magistrada relatora, a defesa do parlamentar já informou que pretende levar a disputa às instâncias superiores.

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