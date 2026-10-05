Desafeto de Xuxa, Andrea Sorvetão tem desempenho pífio nas urnas

Rompida com Xuxa, a ex-paquita Andréa Sorvetão tentou se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026, filiada ao partido Democracia Cristã (DC). O marido, o cantor Conrado, tentava ser deputado estadual pelo mesmo partido.

Ela recebeu 2.529 votos, representando apenas 0,03% da preferência dos eleitores; enquanto ele teve mais de 2.200 votos, com 0,03% também dos votos no Rio.

O casal e Xuxa romperam amizade há cerca de cinco anos. Além de divergências políticas, eles brigam na Justiça por dívidas de Sorvetão e Conrado, que moraram em um imóvel de Xuxa por sete meses, mas não pagaram despesas devidas.

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