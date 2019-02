Desabamentos em Paraisópolis deixam ao menos dois feridos

Cerca de vinte casas desabaram na rua Pasquale Galupi, em Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7 horas e deslocou dezoito viaturas ao local. Duas pessoas com escoriações foram encaminhadas ao pronto-socorro de Campo Limpo, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Os bombeiros informaram que 56 pessoas tiveram de buscar abrigo em casa de parentes.

Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil foram enviadas ao local para atender as vítimas e apurar as causas. Apesar das chuvas fortes que caíram na capital paulista nas últimas horas, uma análise preliminar descartou a possibilidade de uma movimentação do solo.

Chuvas – De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os temporais que caíram em São Paulo em junho já fizeram a capital ultrapassar a média histórica de chuva no mês. Foram 73,44 milímetros registrados entre as 9 horas de sábado e às 9 horas de domingo, segundo registro do Mirante de Santana, na zona norte da capital. O total de chuvas é de 119,8 milímetros – a média histórica é de 55,7 milímetros.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Capital (CGE), a previsão para os próximos dias também deve ter chuva. Na segunda, em função da aproximação de frente fria, o tempo ficará instável e chuvoso ao longo do dia, com previsão de elevados índices pluviométricos. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima, 21 graus.

Na terça, a capital deve ter um volume significativo de chuvas, aumentando o risco para deslizamento e transbordamentos de córregos e rios. A temperatura mínima será de 16º C e a máxima, de 18º C. Na quarta não deve chover.

(Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)