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Derrotado, Ciro diz que Toffoli ‘foi o responsável pela fraude final’ contra sua campanha

'Meu sentimento, pela primeira vez na vida, é de que fomos roubados', afirmou ex-ministro

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 18h12 | Atualizado em 6 out 2026, 18h39
Ciro Gomes, derrotado no Ceará para Elmano de Freitas
Ciro Gomes, derrotado no Ceará para Elmano de Freitas (Andre Lucas/picture alliance/Getty Images)
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O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) divulgou um “manifesto ao povo cearense” para agradecer os votos obtidos neste domingo, 4, mas também para acusar o candidato vitorioso na disputa pelo estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, de interferência na disputa. Ele afirmou que concordou com apresentação de uma reclamação jurídica para questionar o resultado. De acordo com Ciro, “Toffoli, ex-advogado do PT e ministro do STF nomeado por Lula, fora da condição de membro do TSE, foi o responsável pela fraude final contra nós. Ele autorizou mais de 900 comerciais de Elmano com Lula e seus senadores durante a sexta e o sábado quando a lei, muito clara, veda a propaganda nestes dois dias que antecedem ao pleito. Quantos cearenses aderiram ao PT por causa desta inédita bateria de propaganda? (eram até três comerciais por intervalo), registrou o político.

Ciro ainda afirmou não ter cumprimentado Elmano pela reeleição ao governo cearense, porqueEle não ganhou. Ele e sua organização criminosa tomaram as eleições”, afirmou. “Já ganhei e perdi eleições, nunca repudiei o resultado das urnas, mas meu sentimento, pela primeira vez na vida, é de que fomos roubados. Por isto, consultado pelo jurídico de nossa campanha, concordei que fosse feita uma reclamação à justiça – digo logo que não acredito nela neste país apodrecido – mas vale documentar que sigo lutando.”

Leia a íntegra do manifesto

Manifesto ao povo cearense Muito obrigado, antes de mais nada, aos 2.498.890 cidadãos cearenses que me deram seu voto nas eleições deste último domingo. Não foram suficientes para vencer a mais poderosa e desonesta máquina de corrupção, fraude e manipulação judicial da história do Ceará. Faltaram 376.682, ou, vocês entenderão, apenas metade disto, ou seja 188.341 para vencermos. Isto representa pouco mais de 3% dos votos.

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Lutei para mudar o Ceará e quero documentar aqui o que a maioria não quis ou não pode ouvir: 1. 4.200.000 é a quantidade de gente cearense que tem que sobreviver com menos de R$ 600 por mês! Isto é quase metade de nossa população, depois de décadas deste casamento macabro de corrupção com incompetência que nos governa; 2. Neste universo, 890.000 cearenses estão na extrema pobreza, sobrevivendo com menos de R$ 260,0 por mês. Aos aloprados petistas lembro que uma cesta básica custa mais de R$ 757,00. 3. O Ceará registou 12.233 assassinatos nos últimos 4 anos. Rezo para que a evolução deste número macabro não alcance mais outro tanto de inocentes desprotegidos por um governo cúmplice das facções criminosas que dominam 80% do território cearense. 4. 86 municípios do interior registraram retrocesso no seu esforço de alfabetização na idade certa. É a primeira vez que isto acontece em 20 anos! A causa é flagrante, segundo os especialistas, aparelhamento partidário das estruturas de direção da Secretaria da Educação pelo PT.

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5. Pela primeira vez em 32 anos (!) O Ceará está em déficit em suas contas. 6. 63.000 cearenses estão na fila da regulação que também foi apropriada criminosamente pelos políticos do PT aguardando, com riscos crescentes de morte, por um mero exame ou consulta com especialista ou uma cirurgia.

Não cumprimentei o candidato vitorioso. Ele não ganhou, ele e sua organização criminosa tomaram as eleições! Já ganhei e perdi eleições, nunca repudiei o resultado das urnas, mas meu sentimento, pela primeira vez na vida, é de que fomos roubados.Por isto, consultado pelo jurídico de nossa campanha, concordei que fosse feita uma reclamação à justiça – digo logo que não acredito nela neste país apodrecido – mas vale documentar que sigo lutando!

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Toffoli, ex-advogado do PT e ministro do STF nomeado por Lula, fora da condição de membro do TSE, foi o responsável pela fraude final contra nós. Ele autorizou mais de 900 comerciais de Elmano com Lula e seus senadores durante a sexta e o sábado quando a lei, muito clara, veda a propaganda nestes dois dias que antecedem ao pleito. Quantos cearenses aderiram ao PT por causa desta inédita bateria de propaganda? (eram até três comerciais por intervalo).

Agradeço novamente a todas e a todos meus irmãos e irmãs cearenses que me apoiaram nesta luta. Abram o olho: nosso estado foi transformado num quintal do PT e isto está destruindo nosso futuro. A república brasileira apodreceu com um STF com membros tais como estes que nos assaltaram no domingo.

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Ciro Gomes

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