Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Derrite ironiza prioridade de Haddad para segurança pública: ‘Tem que rir para não chorar’

Ao programa 'Ponto de Vista', de VEJA, deputado ironizou declarações de petista sobre querer ser 'o governador da segurança' em São Paulo

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 13h43 | Atualizado em 22 jun 2026, 15h40
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ex-secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ex-secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (Washington Costa/Ministério da Fazenda e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/Divulgação)
Continua após publicidade
Derrite ironiza prioridade de Haddad para segurança pública: ‘Tem que rir para não chorar’ Priorize VEJA no Google
Continua após a publicidade

Ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) criticou o discurso do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) sobre qual seria o seu plano de atuação na área da segurança em uma eventual gestão como governador do estado.

Em entrevista na última semana, Haddad afirmou querer ser “o governador da segurança pública”, assumindo o enfrentamento ao crime organizado.

Siga

“Tem que rir para não chorar”, ironizou Derrite, ao ser questionado sobre as declarações de Haddad, durante o programa Ponto de Vista, de VEJA, na manhã desta segunda-feira, 22.

Continua após a publicidade

O parlamentar, que é pré-candidato ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), adversário do petista na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, afirmou que o ex-prefeito de São Paulo não teria preparo para tratar do assunto.

Continua após a publicidade

“O Haddad não sabe absolutamente nada de segurança pública. Ele falar que vai falar sobre segurança pública é um grande equívoco da parte dele. Só está dizendo isso porque ele vê nas pesquisas qualitativas que é a principal preocupação da população”, declarou.

Durante a entrevista, o parlamentar afirmou que o PT não teria histórico de enfrentamento eficaz da criminalidade. Segundo ele, governos petistas teriam contribuído para o fortalecimento de organizações criminosas no país ao longo dos últimos anos, além de parlamentares do PT terem votado contra o fim da saída temporária de presos.

Derrite também sustentou haver uma visão equivocada dentro do campo político do PT sobre a criminalidade. Segundo ele, “para eles, bandido é um coitadinho, vítima da sociedade”, enquanto sua visão política coloca a vítima no centro do debate e defende maior rigor penal.

Continua após a publicidade

Ao longo da entrevista, Derrite associou o avanço do crime organizado a falhas na legislação e à ausência de endurecimento das leis penais. Segundo ele, o tema da segurança pública deveria ser prioridade em qualquer disputa eleitoral, especialmente em eleições majoritárias — como é o caso do pleito deste ano.

O parlamentar reforçou, ainda, que o debate sobre segurança pública deveria ser tratado com foco em mudanças legislativas e no combate à reincidência criminal, além de maior centralidade das vítimas nas políticas públicas.

A entrevista no Ponto de Vista ocorreu em meio às articulações políticas envolvendo nomes da direita para as eleições e discussões sobre planos de governo na área de segurança, tema que o deputado tem defendido como eixo central da campanha do grupo político ao qual pertence. Na última semana, por exemplo, ele participou do lançamento do plano de governo do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na área da segurança pública, que inclui medidas como castração química a estupradores, o aumento do combate a facções criminosas como PCC e Comando Vermelho e a construção de presídios de segurança máxima no modelo de El Salvador.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Fernando Haddad
Guilherme Derrite
Maquiavel
Ponto de Vista
Seguranca
Segurança Pública
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).