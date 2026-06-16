Derrite aparece numericamente à frente de ex-ministras de Lula na corrida ao Senado em SP

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Pesquisa Real Time Big Data revela Guilherme Derrite numericamente à frente na corrida pelo Senado em SP, com 17% das intenções de voto. Simone Tebet (16%) e Marina Silva (14%) vêm logo atrás, empatadas tecnicamente dentro da margem de erro. O cenário mostra uma disputa acirrada entre nomes da direita e da esquerda, indicando uma eleição imprevisível no estado.

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O deputado federal e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente na corrida por uma das vagas ao Senado em São Paulo, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 16, pelo instituto Real Time Big Data.

De acordo com a sondagem, Derrite tem 17% das intenções de voto, seguido pelos ex-ministros Simone Tebet (PSB), que tem 16%, e Marina Silva (Rede), com 14% — os três estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na sequência aparecem o também deputado e ex-ministro Ricardo Salles (Novo), com 12%, e o presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado (PL), com 10% — eles estão empatados tecnicamente entre eles.

Veja quadro completo abaixo:

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Pesquisa Real Time Big Data – Senado SP

O cenário é apurado considerando-se os dados consolidados de intenção de voto para a primeira e a segunda vagas — na eleição deste ano, cada unidade da federação terá direito a duas vagas na Casa Alta do Congresso.

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Duelo entre direita e esquerda

Derrite e André do Prado são as apostas da direita para a corrida ao Senado e integram a aliança que apoia o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

Já Marina e Tebet, que foram ministras de Lula, apoiam a reeleição do presidente e a candidatura do ex-colega de Esplanada Fernando Haddad (PT) ao governo paulista — veja aqui como está a disputa entre Tarcísio e Haddad.

Pesquisa

O levantamento Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 13 e 15 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas