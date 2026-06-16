🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Derrite aparece numericamente à frente de ex-ministras de Lula na corrida ao Senado em SP

O ex-secretário da Segurança Pública, no entanto, está empatado na margem de erro com Simone Tebet e Marina Silva, segundo o instituto Real Time Big Data

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h48 | Atualizado em 16 jun 2026, 12h02
Da esquerda para a direita, Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite e Ricardo Salles
Da esquerda para a direita, Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite e Ricardo Salles (Marcos Oliveira/Agência Senado, Câmara dos Deputados e Marcelo Costa/Alesp/.)
Continua após publicidade
Derrite aparece numericamente à frente de ex-ministras de Lula na corrida ao Senado em SP Priorize VEJA no Google

O deputado federal e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente na corrida por uma das vagas ao Senado em São Paulo, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 16, pelo instituto Real Time Big Data.

De acordo com a sondagem, Derrite tem 17% das intenções de voto, seguido pelos ex-ministros Simone Tebet (PSB), que tem 16%, e Marina Silva (Rede), com 14% — os três estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na sequência aparecem o também deputado e ex-ministro Ricardo Salles (Novo), com 12%, e o presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado (PL), com 10% — eles estão empatados tecnicamente entre eles.

Siga

Veja quadro completo abaixo:

Continua após a publicidade

Gráfico de barras horizontais mostrando o Cenário 01 de votos consolidados. Guilherme Derrite (PP) lidera com 17%, seguido por Simone Tebet (PSB) com 16%, Marina Silva (Rede) com 14%, Ricardo Salles (Novo) com 12%, André do Prado (PL) com 10%, Paulinho da Força (Solidariedade) com 7%. Nulo/Branco soma 11% e NS/NR 13%

Pesquisa Real Time Big Data – Senado SP

O cenário é apurado considerando-se os dados consolidados de intenção de voto para a primeira e a segunda vagas — na eleição deste ano, cada unidade da federação terá direito a duas vagas na Casa Alta do Congresso.

Continua após a publicidade

Duelo entre direita e esquerda

Derrite e André do Prado são as apostas da direita para a corrida ao Senado e integram a aliança que apoia o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

Já Marina e Tebet, que foram ministras de Lula, apoiam a reeleição do presidente e a candidatura do ex-colega de Esplanada Fernando Haddad (PT) ao governo paulista — veja aqui como está a disputa entre Tarcísio e Haddad.

Pesquisa

O levantamento Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 13 e 15 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Continua após a publicidade

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Publicidade
TAGS:
Fernando Haddad
Maquiavel
Marina Silva
Ricardo Salles
Senado
Simone Tebet
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).