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Deputados do Ceará autorizam repasse milionário a escola de samba do Rio

Unidos da Tijuca irá homenagear romance ‘A Cabeça do Santo’, de Socorro Acioli

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 18h26 | Atualizado em 3 nov 2026, 18h56
INSPIRAÇÕES - A autora: nova obra reúne crônicas de viagens pelo Nordeste
Socorro Acioli, autora do livro que servirá de inspiração para enredo da Unidos da Tijuca, no Rio -  (Igor de Melo/.)
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O livro A Cabeça do Santo, escrito pela cearense Socorro Acioli, conta a história de Samuel, jovem que cumpre o último pedido de sua mãe antes de ela morrer: ir a pé de Juazeiro do Norte até a pequena e quase fantasma cidade de Candeia, no sertão do Ceará, para encontrar o pai e a avó que ele nunca conheceu. O livro foi escolhido para ser o enredo da Unidos da Tijuca no Carnaval de 2027.

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Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovaram, nesta terça-feira, 3, um projeto de lei de autoria do Executivo pedindo autorização para repassar R$ 2,5 milhões à agremiação carioca, por meio da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), com recursos previstos no orçamento da própria pasta.

Os recursos serão destinados ao patrocínio do desfile da agremiação no Carnaval. A solicitação assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT) foi enviada ao Legislativo estadual na semana passada.

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No texto, Elmano destacou que o patrocínio busca promover o Ceará como destino turístico, aproveitando a visibilidade dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. “A iniciativa reveste-se de especial relevância para o Ceará, na medida em que projeta a literatura produzida por autora cearense em um dos maiores eventos culturais do País e propicia a divulgação da religiosidade, de seus destinos, das tradições e das manifestações culturais do povo cearense”, argumentou.

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