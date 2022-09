Deputado que atacou jornalista faz cruzada judicial contra adversárias

Douglas Garcia, o deputado paulista que agrediu uma jornalista após um debate entre candidatos ao governo de São Paulo resolveu transformar a contenda em uma cruzada judicial. Dentre essas pessoas, três políticas de esquerda entraram na mira de Garcia: a deputada federal Samia Bomfim, a vereadora de Campinas, Mariana Conti Takahashi, e a deputada estadual Mônica Seixas – todas do PSOL. Contra elas, o deputado entrou com ação na Justiça alegando prejuízos à carreira por conteúdos veiculados por elas nas redes sociais.

A vereadora Mariana Conti afirma que as medidas do deputado intentam contra a democracia e visa ferir o direito das mulheres, porque isso incomoda Garcia, aponta. “Ele está tomando o lado do fascismo, com todos esses atos de violência, e não quer arcar com as responsabilidades dos atos dele”, externou. Ela ainda defende que é preciso punir quem é responsável por disseminar ódio e lembra que o bolsonarista protagonizou sistematicamente ataques às minorias.

Garcia pede que elas retirem do ar conteúdos em que criticam a atitude de confrontar de maneira grosseira uma jornalista após o debate. Inicialmente, os processos apresentaram err0s processuais, mas foram reapresentados. Embora sigam em tramitação, a Justiça já negou em caráter liminar o pedido de Garcia. O deputado também enfrenta processo no TSE, após ser denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por difamação.

Na noite da terça-feira, 13, a jornalista Vera Magalhães estava sentada, no celular, quando o deputado Douglas Garcia, do Republicanos, chegou ao lado dela e começou a questionar sobre o trabalho dela “Você assinou um contrato de meio milhão de reais para falar mal do presidente da república?”, indagou ele. Nas redes sociais, o deputado deixou claro que a ação tinha sido premeditada: “Já estou aqui no debate da TV Cultura aguardando a chegada do Tarcísio. Será que a Vera Magalhães vem hoje?”. Naquela ocasião, o Republicanos fez uma retratação pública na qual repudiou o ocorrido no debate e dizia que o deputado seria convocado a dar explicações sobre as atitudes tomadas no debate. Douglas Garcia

Em contato com a VEJA, o deputado responde às acusações com novos ataques. “As candidatas gravaram um vídeo contendo informação falsa. É uma fake news, notícia falsa, não só contra mim, mas contra a democracia e o processo eleitoral”, afirmou.

O passado conturbado do bolsonarista já demonstra que as atitudes inflamadas são frequentes: entre as polêmicas está uma suspensão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em junho de 2020, por espalhar notícias falsas e por atacar instituições democráticas. No ano de 2019, ele foi condenado por lesão imaterial, coletiva e individual por ter vazado centenas dados de opositores do governo federal no episódio conhecido como “dossiê antifascista”.

