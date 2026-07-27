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Deputado pede que PGR investigue uso do Alvorada para reuniões eleitorais de Lula

O petista vem utilizando o palácio para reunir a coordenação de sua pré-campanha semanalmente em Brasília

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 15h25 | Atualizado em 27 jul 2026, 15h48
Governo Lula libera R$ 18,5 bi em crédito para setores atingidos pelo tarifaço dos EUA
Governo Lula libera R$ 18,5 bi em crédito para setores atingidos pelo tarifaço dos EUA (//Reprodução)
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Deputado pede que PGR investigue uso do Alvorada para reuniões eleitorais de Lula Priorizar nos meus resultados Google

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que o presidente Lula vem usando o Palácio da Alvorada para fazer reuniões de coordenação de sua pré-campanha.

Nesta segunda, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou na PGR uma representação solicitando a instauração de procedimento investigatório para “apurar eventual utilização da estrutura da Administração Pública Federal em benefício de finalidade político-eleitoral pelo presidente da República”.

Na representação, Sanderson ressalta que a reportagem jornalística, por si só, não constitui prova definitiva de irregularidade, mas sustenta que os fatos narrados justificam a atuação do Ministério Público Federal para apurar se houve utilização de bens públicos, servidores ou da estrutura da Presidência da República em atividades de natureza político-eleitoral.

O parlamentar destaca que a Constituição Federal determina que a Administração Pública observe os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de resguardar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no processo eleitoral.

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Entre os pedidos formulados por Sanderson à PGR estão o recebimento da representação como notícia de fato, a instauração do procedimento investigatório cabível, a requisição de informações à Presidência da República sobre as reuniões mencionadas na reportagem, a verificação de eventual utilização de recursos públicos, instalações oficiais e servidores, bem como a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis caso sejam identificadas irregularidades.

Segundo o deputado, a representação não busca antecipar qualquer juízo de culpabilidade, mas assegurar que os fatos sejam apurados de forma independente, técnica e imparcial, em respeito à Constituição, à moralidade administrativa, ao patrimônio público e à lisura do processo democrático.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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