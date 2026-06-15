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Deputado pede para PGR investigar retomada de convênio com entidade investigada na máfia do INSS

Kim Kataguiri viu indícios de crime em restabelecimento de acordo de cooperação técnica

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h21
O deputado federal Kim Kataguiri
O deputado federal Kim Kataguiri  (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
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O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) apresentou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a investigação da decisão do INSS de restabelecer um acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), entidade investigada pela Polícia Federal.

O pedido é baseado em uma notícia publicada pelo Radar.

“A conduta da presidente do INSS é tanto mais grave por ter sido adotada à vista plena dos elementos já colhidos pelas apurações da CPMI do INSS, da CGU e da Polícia Federal, e sem qualquer demonstração de que as irregularidades foram sanadas ou que os beneficiários foram ressarcidos”, afirmou Kataguiri.

O parlamentar considera que há indícios de peculato, estelionato qualificado, organização criminosa e improbidade administrativa.

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O acordo de cooperação técnica havia sido rescindido de forma unilateral pelo governo em abril. Há duas semanas, a presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira, aceitou um pedido de revisão e tornou a decisão anterior sem efeito.

O convênio foi firmado em 2022 e permite que as organizações vinculadas à Contag possam apresentar serviços previdenciários e seguro desemprego do pescador artesanal na modalidade de atendimento a distância.

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Entre 2019 e 2024, a Contag descontou cerca de 2 bilhões de reais das pensões dos aposentados do INSS, grande parte sem o conhecimento e sem a autorização dos idosos, segundo a Polícia Federal. A entidade tem um histórico de proximidade com Lula e o PT.

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INSS
Kim Kataguiri
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