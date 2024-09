Deputado federal Glauber Braga (PSOL) é detido durante desocupação da Uerj pela PM

O deputado federal Glauber Braga (PSOL) foi detido na tarde desta sexta-feira, 20, durante uma confusão envolvendo a Polícia Militar e estudantes da Uerj, no Maracanã. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele tentava proteger estudantes “ameaçados e agredidos” por policiais do Batalhão de Choque durante ação de desocupação do campus da universidade, determinada pela Justiça. O deputado, dois manifestantes e um jornalista detidos foram levados num ônibus da PM para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho.

Com a chegada da tropa ao campus, no começo da tarde, houve confusão, e até bombas de efeito moral foram lançadas. Estudantes revidaram, jogando objetos contra os policiais. Universitários protestavam contra cortes na Bolsa Auxílio Vulnerabilidade Social (Bavs), no auxílio-alimentação e também no auxílio oferecido para aquisição de material didático, o que estaria prejudicando os alunos mais necessitados. Segundo divulgou a universidade mais cedo, “após a determinação da juíza da 13ª Vara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exigindo a desocupação imediata dos prédios da Uerj, os manifestantes se recusaram a sair e seguem bloqueando todas as entradas do Pavilhão João Lyra Filho, em flagrante e criminoso descumprimento de decisão judicial”.

A decisão previa o uso da força policial caso o local não fosse desocupado de forma pacífica. A nota da assessoria de Glauber Braga diz que ele foi alvo de um medida ilegal, “já que um deputado federal só pode ser detido em flagrante por crime inafiançável”. O comunicado afirma que os estudantes participavam de uma ocupação na universidade, “lutando contra cortes no orçamento da política de permanência estudantil destinada a estudantes pobres”. Também deputado federal, Tarcísio Motta, candidato a prefeito do PSOL, está na Cidade da Polícia acompanhando o caso.

A PM informou que policiais do Batalhão de Choque e do 6º BPM desobstruíram a Rua São Francisco Xavier após “manifestantes atearem fogo em objetos”. A ação conta com o apoio de helicópteros, que sobrevoam a região, no momento com policiamento reforçado. AInda não há informação da polícia sobre as prisões.