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Brasil

Deputado do PL vira réu por injúria contra Lula

Primeira Turma do STF recebeu denúncia contra Gilvan da Federal

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 16h29 | Atualizado em 18 ago 2026, 16h38
Seis pessoas, incluindo quatro homens e duas mulheres, sentadas em uma bancada de madeira em um tribunal ou sala de audiências. Ao centro, um homem de terno e gravata fala ao microfone. À esquerda, uma mulher de blusa verde e um homem de toga preta. À direita, uma mulher de blusa preta e um homem careca de terno. Ao fundo, a bandeira do Brasil e o brasão da República. Um projetor está pendurado no teto.
Sessão da Primeira Turma do STF (Victor Piemonte/STF)
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A Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, receber uma denúncia da PGR contra o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com essa decisão, o parlamentar vira réu e será aberta uma ação penal.

A acusação ocorreu após Gilvan chamar Lula de “ex-presidiário”, “ex-condenado”, “parceiro de crime” e “desgraça” e dizer que torceria pela sua morte. A fala ocorreu na Câmara dos Deputados e foi replicada pelo deputado em suas redes sociais.

O voto da relatora, Cármen Lúcia, foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

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Cristiano Zanin, que era advogado de Lula antes de ir para o STF, declarou-se impedido.

Gilvan da Federal alegou que a declaração estava protegida pela imunidade parlamentar, mas a tese não foi aceita pelos ministros.

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“A fala do parlamentar, com as diversas ofensas que fez ao presidente, não tinha estreita relação com a atividade legislativa, não foi uma crítica política e não se inseriu no contexto de fiscalização da administração pública. Então, tratou-se apenas de ofensa”, afirmou a subprocuradora-geral da República Cláudia Sampaio Marques na sessão.

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