Deputado do PL rejeita ‘pauta-bomba’ e critica possibilidade de recurso do governo ao STF

O deputado federal Sanderson (PL-RS) contestou, nesta sexta-feira, 12, a classificação de “pauta-bomba” atribuída à proposta de renegociação de dívidas de produtores rurais aprovada pelo Senado e criticou a possibilidade de o governo recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida.

A fala foi feita durante entrevista à apresentadora Laísa Dall’Agnol no programa Ponto de Vista, de VEJA.

Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por VEJA (@vejamais)

A declaração do parlamentar se deu após questionamento sobre a manifestação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que avalia acionar a Corte em relação ao projeto que cria uma linha especial de crédito rural voltada a produtores afetados por eventos climáticos extremos ou por impactos econômicos decorrentes de conflitos geopolíticos internacionais.

Continua após a publicidade

Segundo a Fazenda, caso todos os beneficiários aptos aderirem ao refinanciamento, o custo para o Tesouro nacional pode chegar a 140 bilhões de reais nos próximos dez anos — despesa financeira que pode acabar elevando ainda mais a dívida pública do país.

Ao responder à pergunta, Sanderson, que tem em sua base em um dos principais estados do agronegócio, afirmou que a aprovação do texto foi resultado de entendimento político entre Câmara e Senado. Segundo ele, uma proposta considerada prejudicial ao governo não teria avançado sem resistência dos parlamentares governistas.

O deputado argumentou que, se houvesse discordância por parte do Partido dos Trabalhadores, senadores da legenda poderiam ter solicitado o adiamento da votação ou adotado mecanismos de obstrução no plenário. Para ele, o questionamento surgiu apenas após a aprovação simbólica da matéria.

Continua após a publicidade

Na entrevista, Sanderson afirmou que o debate posterior à votação possui, em sua avaliação, um “viés eleitoreiro” e “politiqueiro”.

O deputado também sustentou que não existe matéria constitucional relacionada ao projeto que justifique uma análise do STF. De acordo com ele, trata-se de um projeto de lei e não de uma questão que envolva a interpretação da Constituição.

Sanderson afirmou ainda que os recursos previstos não seriam retirados diretamente do orçamento e ressaltou que a medida tem caráter autorizativo. Segundo ele, caberia ao Poder Executivo decidir sobre a concessão das linhas de crédito previstas no texto.

Continua após a publicidade

“O recurso não será retirado do Orçamento. E, como são linhas de crédito, logo, há aí um comando autorizativo ao Poder Executivo. O Poder Executivo não não é obrigado a conceder”, afirmou.

Durante a entrevista, o parlamentar também classificou como “irresponsável” a narrativa apresentada por Durigan sobre os efeitos fiscais da proposta. Na avaliação de Sanderson, a descrição do projeto como uma “pauta-bomba” não corresponde à realidade.