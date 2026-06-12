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Deputado do PL rejeita ‘pauta-bomba’ e critica possibilidade de recurso do governo ao STF

Sanderson (PL-RS) defende que não há matéria constitucional a ser analisada pela Corte; Fazenda estima impacto ao Tesouro de R$ 140 bilhões nos próximos 10 anos

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 16h34 | Atualizado em 12 jun 2026, 21h21
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Deputado do PL rejeita ‘pauta-bomba’ e critica possibilidade de recurso do governo ao STF Priorize VEJA no Google

O deputado federal Sanderson (PL-RS) contestou, nesta sexta-feira, 12, a classificação de “pauta-bomba” atribuída à proposta de renegociação de dívidas de produtores rurais aprovada pelo Senado e criticou a possibilidade de o governo recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida.

A fala foi feita durante entrevista à apresentadora Laísa Dall’Agnol no programa Ponto de Vista, de VEJA.

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A declaração do parlamentar se deu após questionamento sobre a manifestação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que avalia acionar a Corte em relação ao projeto que cria uma linha especial de crédito rural voltada a produtores afetados por eventos climáticos extremos ou por impactos econômicos decorrentes de conflitos geopolíticos internacionais.

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Segundo a Fazenda, caso todos os beneficiários aptos aderirem ao refinanciamento, o custo para o Tesouro nacional pode chegar a 140 bilhões de reais nos próximos dez anos — despesa financeira que pode acabar elevando ainda mais a dívida pública do país.

Ao responder à pergunta, Sanderson, que tem em sua base em um dos principais estados do agronegócio, afirmou que a aprovação do texto foi resultado de entendimento político entre Câmara e Senado. Segundo ele, uma proposta considerada prejudicial ao governo não teria avançado sem resistência dos parlamentares governistas.

O deputado argumentou que, se houvesse discordância por parte do Partido dos Trabalhadores, senadores da legenda poderiam ter solicitado o adiamento da votação ou adotado mecanismos de obstrução no plenário. Para ele, o questionamento surgiu apenas após a aprovação simbólica da matéria.

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Na entrevista, Sanderson afirmou que o debate posterior à votação possui, em sua avaliação, um “viés eleitoreiro” e “politiqueiro”.

O deputado também sustentou que não existe matéria constitucional relacionada ao projeto que justifique uma análise do STF. De acordo com ele, trata-se de um projeto de lei e não de uma questão que envolva a interpretação da Constituição.

Sanderson afirmou ainda que os recursos previstos não seriam retirados diretamente do orçamento e ressaltou que a medida tem caráter autorizativo. Segundo ele, caberia ao Poder Executivo decidir sobre a concessão das linhas de crédito previstas no texto.

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“O recurso não será retirado do Orçamento. E, como são linhas de crédito, logo, há aí um comando autorizativo ao Poder Executivo. O Poder Executivo não não é obrigado a conceder”, afirmou.

Durante a entrevista, o parlamentar também classificou como “irresponsável” a narrativa apresentada por Durigan sobre os efeitos fiscais da proposta. Na avaliação de Sanderson, a descrição do projeto como uma “pauta-bomba” não corresponde à realidade.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Dario Durigan
Maquiavel
Ministério da Fazenda
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