Deputado do PL aciona TSE para suspender reajuste do Bolsa Família

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) acionou o TSE contra o reajuste do Bolsa Família, anunciado nesta quinta-feira pelo governo federal.

O parlamentar solicitou que o tribunal suspenda o aumento até o julgamento sobre a validade da medida ou até o fim da eleição.

A representação foi sorteada para o ministro André Mendonça.

Zé Trovão também quer que o Executivo apresente os estudos que embasaram o reajuste e qual será a fonte dos recursos.

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“Não se pretende interromper o Programa Bolsa Família nem impedir o pagamento dos benefícios regularmente concedidos. A providência requerida alcança exclusivamente o acréscimo anunciado no curso da campanha, preservando-se integralmente o pagamento nos valores anteriormente praticados”, disse o deputado.