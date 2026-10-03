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Brasil

Deputado argentino é roubado ao vivo durante entrevista em SP

Esteban Paulón falava sobre a eleição brasileira quando teve o celular levado; transmissão continuou e registrou o rosto do suspeito

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 21h34 | Atualizado em 3 out 2026, 21h35
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos curtos, sorri levemente para a câmera. Veste blazer azul-marinho sobre camisa branca, com fundo branco
O deputado argentino Esteban Paulón (Reprodução/Divulgação)
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O deputado argentino Esteban Paulón teve o celular roubado enquanto participava de uma entrevista ao vivo em São Paulo, neste sábado, 3. O parlamentar, integrante do bloco Províncias Unidas (PU) na Câmara dos Deputados da Argentina, está no Brasil para acompanhar as eleições que acontecem neste domingo, 4, quando foi surpreendido pelo criminoso. O detalhe que chamou atenção é que a transmissão continuou depois do furto e acabou registrando claramente o rosto do suspeito.

Paulón concedia entrevista à Rádio Rebelde e usava o próprio telefone para transmitir a conversa. Pouco antes de ser surpreendido, ele comentava o cenário eleitoral brasileiro e fazia elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontando o petista como um dos líderes internacionais que mantiveram uma postura de oposição ao presidente americano Donald Trump e a grandes nomes do setor de tecnologia.

O deputado também afirmou que integrantes do governo dos Estados Unidos, entre eles o vice-presidente James D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, haviam manifestado apoio a outros candidatos na reta final da disputa. Em seguida, demonstrou expectativa com o resultado da eleição e disse esperar uma vitória de Lula ainda no primeiro turno, embora considerasse que a disputa possa ir para um segundo turno.

Confira o momento:

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Enquanto falava, a imagem ficou borrada e a se movimentar, mostrando, então, o rosto de um homem conduzindo uma bicicleta. Após o incidente, Paulón publicou nas redes sociais o vídeo. Em seguida, o político rebateu comentários de quem estava fazendo uso político do assalto para criticar a esquerda e apontou que a segurança do estado é dever do governo estadual, sob comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), de direita.

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“A todos os que tentam fazer uso político do assalto que sofri em São Paulo, só digo que a segurança no Brasil é estadual, e o governador de São Paulo é bolsonarista. Também lhes digo que força Lula e que a esquerda vença também neste estado”, declarou Paulón

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