Deputado argentino é roubado ao vivo durante entrevista em SP
Esteban Paulón falava sobre a eleição brasileira quando teve o celular levado; transmissão continuou e registrou o rosto do suspeito
O deputado argentino Esteban Paulón teve o celular roubado enquanto participava de uma entrevista ao vivo em São Paulo, neste sábado, 3. O parlamentar, integrante do bloco Províncias Unidas (PU) na Câmara dos Deputados da Argentina, está no Brasil para acompanhar as eleições que acontecem neste domingo, 4, quando foi surpreendido pelo criminoso. O detalhe que chamou atenção é que a transmissão continuou depois do furto e acabou registrando claramente o rosto do suspeito.
Paulón concedia entrevista à Rádio Rebelde e usava o próprio telefone para transmitir a conversa. Pouco antes de ser surpreendido, ele comentava o cenário eleitoral brasileiro e fazia elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontando o petista como um dos líderes internacionais que mantiveram uma postura de oposição ao presidente americano Donald Trump e a grandes nomes do setor de tecnologia.
O deputado também afirmou que integrantes do governo dos Estados Unidos, entre eles o vice-presidente James D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, haviam manifestado apoio a outros candidatos na reta final da disputa. Em seguida, demonstrou expectativa com o resultado da eleição e disse esperar uma vitória de Lula ainda no primeiro turno, embora considerasse que a disputa possa ir para um segundo turno.
Confira o momento:
Haciendo una nota radial en San Pablo me robaron el celu🤦 pic.twitter.com/jTIkDCrmn7
— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 3, 2026
Enquanto falava, a imagem ficou borrada e a se movimentar, mostrando, então, o rosto de um homem conduzindo uma bicicleta. Após o incidente, Paulón publicou nas redes sociais o vídeo. Em seguida, o político rebateu comentários de quem estava fazendo uso político do assalto para criticar a esquerda e apontou que a segurança do estado é dever do governo estadual, sob comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), de direita.
“A todos os que tentam fazer uso político do assalto que sofri em São Paulo, só digo que a segurança no Brasil é estadual, e o governador de São Paulo é bolsonarista. Também lhes digo que força Lula e que a esquerda vença também neste estado”, declarou Paulón.
A todxs los que intentan hacer uso político del asalto que sufrí en San Pablo sólo les digo que la seguridad en Brasil es provincial, y el gobernador de San Pablo es bolsonarista.
También les digo que aguante @LulaOficial y ojalá gane la izquierda también en este Estado.
Y al…
— EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 3, 2026