É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Brasil

Deputado aciona PGR contra cartão corporativo sigiloso do Planalto

Guto Zacarias quer esclarecimentos sobre gastos de R$ 8,5 milhões de reais neste ano

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 12h42
Edifício moderno com fachadas de vidro espelhadas refletindo o pôr do sol alaranjado, em um gramado verde com rampas e uma estrutura circular branca com janelas redondas. O céu tem um tom rosa e um ponto branco, possivelmente a lua
Sede da Procuradoria-Geral da República (PGR) (Leobark Rodrigues/MPF/Divulgação)
Continua após publicidade
Deputado aciona PGR contra cartão corporativo sigiloso do Planalto Priorizar nos meus resultados Google

O deputado estadual Guto Zacarias (Missão-SP) apresentou uma notícia de fato à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a investigação de gastos sigilosos no cartão corporativo da Presidência da República.

O pedido foi baseado na revelação do Radar de que apenas um cartão, em nome de servidores protegidos por sigilo, bateu a marca dos 8,5 milhões de reais gastos neste ano no Planalto.

“Ainda que determinadas despesas ligadas à segurança institucional do Chefe do Executivo demandem resguardo temporário de dados específicos, o volume total dos recursos despendidos exige acompanhamento probatório rigoroso e fiscalização pelos órgãos de controle, sob pena de violação ao dever constitucional de prestar contas”, afirmou Zacarias.

O deputado quer que a PGR solicite esclarecimentos à Presidência sobre a composição, fundamentação legal e justificativa administrativa referentes aos gastos mantidos em sigilo.

Siga
Continua após a publicidade

Outro pedido é para que o órgão cheque se a CGU ou o TCU têm auditorias ou fiscalizações em andamento sobre as despesas.

Caso sejam identificadas irregularidades, a solicitação é que seja instaurado um inquérito civil público.

Continua após a publicidade

Em fevereiro, o Radar mostrou que os gastos do governo Lula com cartão corporativo já superavam a casa dos 1,4 bilhão de reais no atual mandato do petista.

As despesas de todo o governo com esse dispositivo, em 2025, chegaram a 423 milhões de reais. Naquela ocasião, as maiores despesas eram com materiais de construção e… iFood.

Publicidade
TAGS:
Presidência da República
Procuradoria-Geral da República (PGR)
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).