Deputado aciona PGR contra cartão corporativo sigiloso do Planalto

O deputado estadual Guto Zacarias (Missão-SP) apresentou uma notícia de fato à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a investigação de gastos sigilosos no cartão corporativo da Presidência da República.

O pedido foi baseado na revelação do Radar de que apenas um cartão, em nome de servidores protegidos por sigilo, bateu a marca dos 8,5 milhões de reais gastos neste ano no Planalto.

“Ainda que determinadas despesas ligadas à segurança institucional do Chefe do Executivo demandem resguardo temporário de dados específicos, o volume total dos recursos despendidos exige acompanhamento probatório rigoroso e fiscalização pelos órgãos de controle, sob pena de violação ao dever constitucional de prestar contas”, afirmou Zacarias.

O deputado quer que a PGR solicite esclarecimentos à Presidência sobre a composição, fundamentação legal e justificativa administrativa referentes aos gastos mantidos em sigilo.

Continua após a publicidade

Outro pedido é para que o órgão cheque se a CGU ou o TCU têm auditorias ou fiscalizações em andamento sobre as despesas.

Caso sejam identificadas irregularidades, a solicitação é que seja instaurado um inquérito civil público.

Continua após a publicidade

Em fevereiro, o Radar mostrou que os gastos do governo Lula com cartão corporativo já superavam a casa dos 1,4 bilhão de reais no atual mandato do petista.

As despesas de todo o governo com esse dispositivo, em 2025, chegaram a 423 milhões de reais. Naquela ocasião, as maiores despesas eram com materiais de construção e… iFood.