O deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG) protocolou um pedido de informações ao Ministério da Fazenda para obter detalhes sobre a contratação, sem licitação, de um escritório de advocacia externo para defender a Casa da Moeda em ações movidas por advogados da própria CMB.

A contratação prevê desembolso de até 470 mil reais e ocorreu em meio a uma disputa interna envolvendo mudanças nas regras de teletrabalho implementadas pela direção da estatal.

Parte dos advogados da Casa da Moeda acionou a Justiça contra as alterações, alegando prejuízos funcionais e administrativos. Diante disso, a empresa sustentou existir conflito de interesse que impediria sua própria área jurídica de atuar no caso, abrindo espaço para a contratação externa.