Deputado aciona Fazenda após Casa da Moeda contratar escritório para se defender de próprios advogados
Parlamentar quer explicação sobre contrato de 470 mil reais, feito após processo apresentado contra estatal por integrantes da área jurídica
O deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG) protocolou um pedido de informações ao Ministério da Fazenda para obter detalhes sobre a contratação, sem licitação, de um escritório de advocacia externo para defender a Casa da Moeda em ações movidas por advogados da própria CMB.
A contratação prevê desembolso de até 470 mil reais e ocorreu em meio a uma disputa interna envolvendo mudanças nas regras de teletrabalho implementadas pela direção da estatal.
Parte dos advogados da Casa da Moeda acionou a Justiça contra as alterações, alegando prejuízos funcionais e administrativos. Diante disso, a empresa sustentou existir conflito de interesse que impediria sua própria área jurídica de atuar no caso, abrindo espaço para a contratação externa.