Deputada mais votada do RJ sugere que empresários demitam funcionários que apoiaram Lula
Parlamentar associou o voto no petista a uma posição contrária ao empresariado
A deputada estadual Índia Armelau (PL-RJ) sugeriu que empresários consultem as redes sociais de seus funcionários e considerem demitir aqueles que manifestaram apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação foi feita após a vitória do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.
Na mensagem, a parlamentar associou o voto no petista a uma posição contrária ao empresariado e defendeu que a preferência política dos empregados influencie sua permanência nas empresas.
“Acho que não faz sentido nenhum manter na tua empresa quem odeia empresários”, escreveu, depois de recomendar aos patrões que verificassem manifestações favoráveis a Lula nas redes.
Reeleita com a maior votação para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Índia integra o campo bolsonarista e utiliza seus perfis para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e pautas conservadoras. A deputada reúne cerca de 914 mil seguidores no Instagram.
Em 2024, ela foi vice-candidata na chapa encabeçada por Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura da capital fluminense.