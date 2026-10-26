Deputada mais votada do RJ sugere que empresários demitam funcionários que apoiaram Lula

A deputada estadual Índia Armelau (PL-RJ) sugeriu que empresários consultem as redes sociais de seus funcionários e considerem demitir aqueles que manifestaram apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação foi feita após a vitória do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

Na mensagem, a parlamentar associou o voto no petista a uma posição contrária ao empresariado e defendeu que a preferência política dos empregados influencie sua permanência nas empresas.

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“Acho que não faz sentido nenhum manter na tua empresa quem odeia empresários”, escreveu, depois de recomendar aos patrões que verificassem manifestações favoráveis a Lula nas redes.

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Reeleita com a maior votação para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Índia integra o campo bolsonarista e utiliza seus perfis para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e pautas conservadoras. A deputada reúne cerca de 914 mil seguidores no Instagram.

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Em 2024, ela foi vice-candidata na chapa encabeçada por Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura da capital fluminense.