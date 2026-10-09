Deputada eleita Ana Elisa virou grande tiro no pé da campanha de Lula no 2º turno

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Ana Elisa, deputada federal eleita pelo PT, se viu em meio a uma avalanche de publicações antigas no X, gerando controvérsia e impactando a campanha de Lula. Posts sobre impostos a igrejas evangélicas e suposto fechamento de templos motivaram ataques e a saída da parlamentar da rede. Ela se retrata, justificando que as publicações ocorreram quando tinha 17 anos.

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Após a avalanche de votos que tornou Ana Elisa a jovem mais votada da história para o cargo de deputada federal pelo PT em Minas, o partido nacionalmente viu nela uma esperança para a campanha nas mídias digitais do petista, que disputa contra Flávio Bolsonaro (PL) votos decisivos para o pleito de 25 de outubro. No entanto, a parlamentar eleita se viu em meio a uma onda de publicações antigas feitas no X (antigo Twitter) e atribuídas a ela que levaram a diversas publicações contrárias — ela ainda teve que sair da rede social diante de diversas ameaças recebidas.

Em uma das postagens que constavam no perfil da deputada eleita, confirmada por VEJA, havia opinião sobre cobrar impostos de igrejas evangélicas. “Eu acho que a primeira coisa que o Lula podia fazer a partir de agora é tirar a isenção de impostos das igrejas evangélicas”, disse a postagem no perfil da parlamentar em maio deste ano. A situação frustrou integrantes da campanha de Lula justamente por viralizar publicações envolvendo evangélicos, grupo que na última década se aproximou muito mais da ala bolsonarista do que da petista.

Outras postagens atribuídas a Ana Elisa sobre o suposto fechamento de igrejas evangélicas foram apontadas por opositores do PT e chegaram ao deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG). Em nota divulgada nesta sexta-feira, 9, a equipe da parlamentar classificou a publicação de Nikolas como falsa. “Ana nunca o escreveu, ele não existe no histórico de sua conta, e ela jamais defendeu o fechamento de igreja alguma”, diz trecho da nota. Há ainda a citação de que a publicação do opositor será encaminhada para perícia analisar o teor.

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Sobre outras publicações, Ana Elisa disse assumir o que escreveu e pediu desculpas. “Posts antigos e autênticos também foram tirados de contexto. A maioria é de quando Ana tinha 17 anos. A Constituição (art. 227) e o ECA (arts. 17 e 18) protegem a dignidade, a imagem e as ideias de adolescentes e jovens. Usar o que alguém disse aos 17 anos como arma eleitoral afronta essa proteção. Ana assume o que escreveu, retrata-se e pede desculpas a quem se sentiu ofendido, mas é importante que se diga: aos 21, já não pensa como antes. É católica praticante e defende a liberdade religiosa, o Estado laico e a democracia”, disse outro trecho da nota.

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