Deputada do PSOL pede ao Ministério Público do Trabalho medidas contra assédio eleitoral
Solicitação ocorre após manifestações públicas defendendo demissão de trabalhadores por apoio a Lula
A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) enviou nesta terça-feira um ofício ao procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, solicitando a apuração de denúncias de assédio eleitoral, discriminação política e retaliações contra trabalhadores após o fim das eleições de 2026.
No documento, a parlamentar pede a ampliação dos canais de denúncia, a priorização de casos que envolvam ameaças ou demissões motivadas pela escolha política dos trabalhadores e a preservação de provas, como mensagens, e-mails, áudios e publicações em redes sociais.
Também solicita que o Ministério Público do Trabalho (MPT) intensifique ações preventivas junto às empresas e avalie a criação de uma força-tarefa nacional para investigar os casos.
O ofício foi motivado por manifestações públicas que defenderam a demissão de trabalhadores em razão de seu voto ou de seu apoio político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“A legislação brasileira proíbe práticas discriminatórias nas relações de trabalho por motivo de convicção política. O MPT precisa evitar que trabalhadores sejam submetidos a ameaças, constrangimentos ou prejuízos profissionais por suas escolhas eleitorais. A democracia não termina quando as urnas são fechadas”, afirma a deputada.