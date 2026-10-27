Deputada do PSOL pede ao Ministério Público do Trabalho medidas contra assédio eleitoral

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) enviou nesta terça-feira um ofício ao procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, solicitando a apuração de denúncias de assédio eleitoral, discriminação política e retaliações contra trabalhadores após o fim das eleições de 2026.

No documento, a parlamentar pede a ampliação dos canais de denúncia, a priorização de casos que envolvam ameaças ou demissões motivadas pela escolha política dos trabalhadores e a preservação de provas, como mensagens, e-mails, áudios e publicações em redes sociais.

Também solicita que o Ministério Público do Trabalho (MPT) intensifique ações preventivas junto às empresas e avalie a criação de uma força-tarefa nacional para investigar os casos.

O ofício foi motivado por manifestações públicas que defenderam a demissão de trabalhadores em razão de seu voto ou de seu apoio político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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“A legislação brasileira proíbe práticas discriminatórias nas relações de trabalho por motivo de convicção política. O MPT precisa evitar que trabalhadores sejam submetidos a ameaças, constrangimentos ou prejuízos profissionais por suas escolhas eleitorais. A democracia não termina quando as urnas são fechadas”, afirma a deputada.