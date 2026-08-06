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Brasil

Deputada apresenta a Lula resultado de iniciativa contra feminicídio

Talíria Petrone presenteou presidente com blusa da plataforma 'Brasil das Brasileiras'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 17h30 | Atualizado em 6 ago 2026, 17h31
Mulher de cabelos cacheados e homem de chapéu sorriem, segurando uma camiseta amarela com a frase Brasil das brasileiras. A mulher veste camiseta azul com a mesma frase, e o homem, camisa azul clara. Fundo de madeira vertical
A deputada federal Talíria Petrone  (./Divulgação)
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A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o resultado da Caravana contra o Feminicídio, iniciativa que percorreu o Rio de Janeiro por seis meses para ouvir mulheres, familiares de vítimas, movimentos sociais e organizações que atuam no enfrentamento à violência de gênero.

Talíria também presenteou Lula com uma blusa com a mensagem “Brasil das Brasileiras”, peça que simboliza a plataforma política construída a partir das escutas realizadas durante a caravana.

A entrega ocorreu durante reunião do presidente com integrantes da federação PSOL-Rede, na quarta-feira, no Palácio da Alvorada.

O encontro coincidiu com o início do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres.

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A iniciativa “Brasileiras” tem como objetivo transformar as demandas coletadas nas ruas em propostas políticas voltadas à proteção, à segurança e à dignidade das mulheres brasileiras. Entre as prioridades estão o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, o combate ao feminicídio, o aprimoramento das políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha e a ampliação da participação feminina nos espaços de poder e decisão.

“A Caravana mostra que as mulheres têm muito a dizer sobre as soluções para enfrentar a violência. O Brasil precisa ouvir essas vozes e transformar essas experiências em políticas públicas que garantam proteção, autonomia e dignidade”, afirmou Talíria.

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