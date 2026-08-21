Depois de Marcola, Lula passou pente-fino no Planalto para descartar pagamentos de lobista

Na esteira do escândalo de tráfico de influência envolvendo a lobista Roberta Luchsinger, o filho Lulinha e o ex-chefe de gabinete da Presidência Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, o presidente Lula fez, nesta semana, uma devassa no Palácio do Planalto para checar se outros assessores receberam dinheiro da lobista.

Marcola, como mostra a edição de VEJA que está nas bancas, tinha despesas pessoais pagas por Roberta, que variavam de financiamento do carro dele a despesas mais românticas, como joias presenteadas a familiares.

Lula ficou sabendo da confusão de Marcola semanas antes de demitir o auxiliar do palácio e alocar o ex-assessor como auxiliar de campanha. Não queria ser novamente surpreendido por revelações.

As buscas por novos beneficiários de dinheiro da lobista não deram em nada, mas chegaram a ter alguns suspeitos. Num dos casos sob apuração, o próprio advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, ajudou a inocentar a assessora: “Não há nada no processo”.

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