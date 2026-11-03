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Brasil

Depois de fugir aos EUA, Flávio participa de sessão do Senado sobre PEC da segurança

Participação remota é a primeira desde a saída do país; Portinho afirma que senador habilitou novo celular para votar à distância

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 19h10
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro (Arthur Menescal/Bloomberg/Getty Images)
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Depois de fugir aos EUA, Flávio participa de sessão do Senado sobre PEC da segurança Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou presença nesta terça-feira na sessão do Senado destinada à análise da PEC da Segurança Pública, depois de fugir para os Estados Unidos. Foi a primeira participação registrada desde que deixou o Brasil. O formato semipresencial permite acompanhar os trabalhos e votar à distância.

Segundo o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), Flávio trocou de número de telefone e habilitou o novo aparelho para participar das deliberações. A ativação teria sido realizada por chamada de vídeo. O senador não havia comunicado a viagem à Mesa Diretora e já acumulava uma falta desde a saída do país.

A sessão tem como principal item a proposta que reorganiza as atribuições dos entes federativos na segurança pública e amplia a integração entre os órgãos responsáveis pelo combate ao crime organizado. Encaminhado pelo Executivo, o texto inclui o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição e prevê recursos para o setor.

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O governo trabalha para concluir a votação em dois turnos e evitar alterações que obriguem a proposta a retornar à Câmara. A principal divergência envolve a redução da maioridade penal, defendida pela oposição. O Planalto quer discutir o assunto separadamente para preservar o andamento da PEC, cuja aprovação também integra os planos de Lula para criar o Ministério da Segurança Pública.

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Para participar dos Estados Unidos, Flávio se vale do mecanismo de deliberação remota criado pelo Senado em março de 2020, durante a pandemia de covid-19, e mantido nas sessões semipresenciais. Instituído para permitir a continuidade dos trabalhos diante das restrições sanitárias, o sistema possibilita discutir propostas e registrar votos sem comparecer fisicamente ao plenário.

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