Depois da tarde mais fria do ano, São Paulo terá máxima de 21ºC hoje

Depois de a cidade de São Paulo registrar a tarde mais fria do ano na terça-feira 4, com máxima de 17,8°C e sensação térmica de 10ºC, a temperatura deve aumentar um pouco nesta quarta-feira, 5. De acordo com o site Climatempo, a máxima na capital paulista será de 21ºC durante esta tarde, com períodos de Sol.

A massa de ar frio que se espalha sobre o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste também derrubou termômetros em outras cidades. Florianópolis, por exemplo, bateu o recorde de frio do ano com mínima de 11,5°C na terça. Na serra de Santa Catarina, no município de Urupema, a temperatura chegou aos 2°C negativos e houve formação de geada.

A cidade de Belo Horizonte – que teve um recorde de frio na terça com mínima de 14,8ºC – registrou outro recorde na madrugada desta quarta. Segundo o Climatempo, os termômetros mais baixos marcaram 9,9ºC na capital mineira. Entretanto, a temperatura pode subir na região e a máxima prevista é de 23ºC.

No Rio de Janeiro, a tarde de terça foi a segunda mais fria do ano até o momento, com máxima de 23,4ºC. A temperatura máxima prevista para a cidade nesta quarta-feira é de 25ºC. Em Curitiba fez frio, mas não houve recorde, e a temperatura máxima foi de 17,3ºC. Cuiabá foi uma das cidades que teve uma tarde amena na terça-feira, com os termômetros marcando 24,4ºC.