Delator diz que arma que matou Marielle foi desviada do Bope

Na delação premiada homologada na última semana pela Justiça do estado do Rio, o ex-PM Élcio de Queiroz disse que a arma utilizada para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes era do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). A informação foi dada ao delator por Ronnie Lessa, ex-policial reformado acusado de ter dado os disparos.

A metralhadora desapareceu do quartel depois de um incêndio no local. Em um trecho da delação, Élcio sustenta que a arma foi extraviada no incêndio e vendida para Ronnie Lessa. A arma teria sido comprada entre cinco e um ano antes do crime. Marielle e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros em 14 de março de 2018, no Estácio, Centro do Rio.

