Defesa de Zambelli diz que ela está segura da inocência

Diante da decisão plenário do Superior Tribunal Federal pela denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli, por nove votos a dois a defesa reagiu, afirmando que a parlamentar tem “confiança na sua inocência”. Em nota, o advogado Daniel Bialski afirma ainda que “poderão ser produzidas todas as provas necessáras para evidenciar que ela não cometeu as infrações penais pela quais foi acusada”.

Na véspera do segundo turno ds eleições, em 2022, Zambelli discutiu com um apoiador do então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva, a quem perseguiu com arma em punho, em uma rua na cidade de São Paulo.

A multa pedida pela PGR foi de 100 mil reais, por danos morais coletivos e o fim do direto ao porte de arma.

