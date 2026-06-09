Defesa de Oruam propõe acordo para ele se livrar de ação criminal em SP

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A defesa do rapper Oruam propôs um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para trancar ação em SP por disparo de arma de fogo em festa. A juíza enviou o caso à Procuradoria, após recusa local do MP, que alega status de foragido do artista e reitera pedido de prisão. Acompanhe os detalhes do impasse legal.

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A defesa de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, propôs judicialmente acordo com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para trancar ação penal em que o rapper responde por disparo de tiro de espingarda em meio a uma festa, na presença de diversas pessoas, na cidade de Igaratá, na região de São José dos Campos, interior paulista. A juíza da 2ª Vara de Santa Isabel, Cláudia Vilibor Breda, determinou envio dos autos à apreciação da Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O caso foi encaminhado para São Paulo diante da negativa em realizar o acordo por parte da Promotoria local. “Caso a denúncia não seja rejeitada, tendo em vista a recusa do Ministério Público em oferecer à proposta de Acordo de Não Persecução (Penal), a defesa requerer a remessa dos autos a órgão superior (…), uma vez que o motivo utilizado pelo Ministério Público para rever o seu posicionamento inicial e deixar de propor o acordo foi totalmente equivocado, já que o denunciado não está sendo processado no Estado do Rio de Janeiro pelo delito de porte de arma de fogo”, diz trecho do pedido dos advogados Siro Darlan de Oliveira, Guilherme Busi de Oliveira e Mariane dos Santos Machado.

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O Código Penal define o ANPP em seu artigo 28-A. “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. Em caso de homologação do acordo, o réu deve, por exemplo, prestar serviço à comunidade e pagar multa. Um novo acordo do tipo fica proibido pelos próximos cinco anos. Na ação penal em Santa Isabel, Oruam é acusado de disparo de arma de fogo, nos termos do artigo 15, da lei 10.826/2023 (Crimes do Sistema Nacional de Armas). A pena prevista é de dois a quatro anos de reclusão.

O MP paulista defende a decretação da prisão preventiva de Oruam — diante do status de foragido. Segundo peticionou nos autos, “o desaparecimento de Oruam é uma forma de se furtar à persecução penal e ao regular andamento do feito”. A ação em trâmite na cidade paulista tem 301 páginas e começou em 30 de maio de 2025.

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Quando reiterou o pedido de prisão, a Promotoria afirmou que a defesa “não retira o denunciado da condição de fugitivo da Justiça, não só no Estado de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, que até a presente data não localizou Mauro. Portanto, o acusado está em flagrante descumprimento das medidas cautelares aplicadas por ocasião do processo ao qual é réu no Rio de Janeiro”, registrou o MP-SP.