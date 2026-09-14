Defesa de Flávio pede a Dino ‘publicidade integral’ de processo sobre emendas em Dark Horse

Os advogados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediram ao ministro Flávio Dino a “publicidade total” da investigação sobre o possível uso de emendas parlamentares no filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No domingo, Dino liberou parte dos documentos do processo, que vieram da Justiça de São Paulo. A defesa de Flávio, contudo, alega que o levantamento de sigilo foi “apenas parcial” e pede a divulgação também de outros pontos da investigação.

“O que se pede, aqui, é que o mesmo reconhecimento alcance o restante dos autos e não apenas uma parte dele”, dizem os advogados Tracy Reinaldet, Matteus Macedo e Leonardo Castegnaro.

Na semana passada, a PF realizou a Operação Make Up, autorizada por Dino, para apurar se houve desvio de emendas. Os principais alvos foram o deputado Mário Frias (PL-SP) e a empresária Karina Gama, dona da produtora responsável pelo filme.

Continua após a publicidade

No domingo, o ministro liberou documentos de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre suspeitas de contratos envolvendo organizações de Gama. Essa apuração foi remetida ao STF a pedido da PF.