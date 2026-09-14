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Brasil

Defesa de Flávio pede a Dino ‘publicidade integral’ de processo sobre emendas em Dark Horse

Ministro liberou documentos de parte da investigação que envolve filme sobre Bolsonaro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 17h25
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul, camisa branca e gravata roxa. Ele segura uma caneta azul na mão direita, com expressão séria, sentado em uma cadeira preta de escritório. Um laptop preto está à sua frente, e o fundo é um ambiente interno claro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República em 2026, durante reunião da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado (Geraldo Magela/Agência Senado)
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Os advogados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediram ao ministro Flávio Dino a “publicidade total” da investigação sobre o possível uso de emendas parlamentares no filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No domingo, Dino liberou parte dos documentos do processo, que vieram da Justiça de São Paulo. A defesa de Flávio, contudo, alega que o levantamento de sigilo foi “apenas parcial” e pede a divulgação também de outros pontos da investigação.

“O que se pede, aqui, é que o mesmo reconhecimento alcance o restante dos autos e não apenas uma parte dele”, dizem os advogados Tracy Reinaldet, Matteus Macedo e Leonardo Castegnaro.

Na semana passada, a PF realizou a Operação Make Up, autorizada por Dino, para apurar se houve desvio de emendas. Os principais alvos foram o deputado Mário Frias (PL-SP) e a empresária Karina Gama, dona da produtora responsável pelo filme.

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No domingo, o ministro liberou documentos de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre suspeitas de contratos envolvendo organizações de Gama. Essa apuração foi remetida ao STF a pedido da PF.

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