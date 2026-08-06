O que diz a defesa de Marco Buzzi após condenação pelo STJ

A defesa do ministro Marco Buzzi, condenado nesta quinta-feira por seus colegas do STJ, disse respeitar a decisão, mas discordar “veementemente dos argumentos utilizados”.

Os advogados Maria Fernanda Saad Ávila, Paulo Emílio Catta Preta e Maíra Fernandes afirmaram ter reunido “inúmeras provas” que mostrariam que “os fatos relatados pelas denunciantes ou não aconteceram ou não poderiam ter ocorrido”.

Os 28 ministros que participaram do julgamento decidiram, por unanimidade, considerar Buzzi culpado de assédio sexual, importunação sexual e injúria.

Por maioria, foi decidida a perda do cargo. Quatro dos magistrados defenderam a aposentadoria compulsória.

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Os casos de assédio foram revelados pelo Radar em fevereiro deste ano.