Defesa de Bolsonaro nega a Moraes autorização de uso de imagem criada por IA
Advogados do ex-presidente afirmaram que sua imagem sempre foi explorada pelos filhos, devido a reação de confiança
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ele não autorizou o uso de uma imagem sua, criada por inteligência artificial, na convenção que confirmou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência
“O Peticionário não autorizou a utilização de sua imagem e voz para a produção do vídeo elaborado mediante inteligência artificial referido na decisão”, declararam os advogados.
A equipe jurídica acrescentou que nem mesmo seria possível conceder essa autorização, já que as visitas de Flávio ao pai estão suspensas, por decisão do próprio Moraes.
A defesa ressaltou, contudo, que os filhos do ex-presidente sempre utilizaram sua imagem pública, “reproduzindo fotografias, gravações, pronunciamentos, discursos, entrevistas”, sem “qualquer oposição” dele.
“Essa circunstância decorre da natural relação de confiança existente entre pai e filhos e da própria natureza pública da imagem do Peticionário”, afirmaram os advogados.