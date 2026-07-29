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Defesa de Bolsonaro nega a Moraes autorização de uso de imagem criada por IA

Advogados do ex-presidente afirmaram que sua imagem sempre foi explorada pelos filhos, devido a reação de confiança

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 16h15 | Atualizado em 29 jul 2026, 16h33
Um homem de meia-idade com cabelo grisalho e expressão séria, boca aberta, aparece em um telão gigante. Abaixo, uma multidão de pessoas assiste, algumas vestindo camisas amarelas e verdes, com um braço erguido em primeiro plano. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e luzes de palco.
Vídeo gerado por inteligência artificial, exibido durante convenção partidária do PL, simula o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestando apoio à candidatura de Flávio (PL/Redes sociais/Reprodução)
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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ele não autorizou o uso de uma imagem sua, criada por inteligência artificial, na convenção que confirmou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência

“O Peticionário não autorizou a utilização de sua imagem e voz para a produção do vídeo elaborado mediante inteligência artificial referido na decisão”, declararam os advogados.

A equipe jurídica acrescentou que nem mesmo seria possível conceder essa autorização, já que as visitas de Flávio ao pai estão suspensas, por decisão do próprio Moraes.

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A defesa ressaltou, contudo, que os filhos do ex-presidente sempre utilizaram sua imagem pública, “reproduzindo fotografias, gravações, pronunciamentos, discursos, entrevistas”, sem “qualquer oposição” dele.

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“Essa circunstância decorre da natural relação de confiança existente entre pai e filhos e da própria natureza pública da imagem do Peticionário”, afirmaram os advogados.

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