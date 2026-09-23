Defesa de Alexandre Pires se manifesta após cantor ser alvo de operação da PF

Ler Resumo





Alexandre Pires, alvo da Operação Disco de Ouro, teve sua defesa negando qualquer ligação com garimpo ilegal. A PF investiga esquema milionário de extração de cassiterita na Terra Indígena Yanomami. O cantor, surpreendido pelas buscas, afirma não ter envolvimento e buscará provar sua inocência. A investigação continua.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A defesa de Alexandre Pires negou que o cantor tenha qualquer envolvimento com garimpo ou extração ilegal de minério. A manifestação ocorre após o artista ser alvo de uma nova fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 23.

Segundo a nota assinada pelo advogado Luiz Flávio Borges D’Urso, Pires foi surpreendido pelas buscas e “não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena”. A defesa também afirmou que o cantor não cometeu qualquer ilícito e que pretende demonstrar sua inocência no decorrer das investigações.

A segunda fase da operação investiga um suposto esquema de extração e comercialização ilegal de cassiterita na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, além de suspeitas de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes. Ao todo, foram autorizados 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de sequestro de bens e valores. Não houve mandados de prisão nesta etapa.

Os mandados relacionados a Alexandre Pires foram cumpridos em uma residência e na produtora musical do cantor, em Uberlândia (MG). A investigação aponta movimentações financeiras superiores a 48 milhões de dólares dentro do esquema investigado, mas a Polícia Federal não atribui esse valor individualmente ao artista.

Continua após a publicidade

O nome de Alexandre Pires já havia aparecido na primeira fase da Operação Disco de Ouro, em dezembro de 2023. Na ocasião, ele foi alvo de busca e apreensão durante um cruzeiro em que realizava shows no litoral de São Paulo. A investigação continua em andamento.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade