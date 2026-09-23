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Defesa de Alexandre Pires se manifesta após cantor ser alvo de operação da PF

Polícia Federal investiga suposto esquema de extração e comercialização ilegal de cassiterita

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h28 | Atualizado em 23 set 2026, 12h54
Homem negro sorridente, com barba e cabelo raspado nas laterais, veste camisa amarela clara e está à frente de um banner com a imagem de outro homem negro de chapéu e barba, sorrindo, e o texto PAGODEJO
Alexandre Pires (Instagram/Reprodução)
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A defesa de Alexandre Pires negou que o cantor tenha qualquer envolvimento com garimpo ou extração ilegal de minério. A manifestação ocorre após o artista ser alvo de uma nova fase da Operação Disco de Ouro, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 23.

Segundo a nota assinada pelo advogado Luiz Flávio Borges D’Urso, Pires foi surpreendido pelas buscas e “não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena”. A defesa também afirmou que o cantor não cometeu qualquer ilícito e que pretende demonstrar sua inocência no decorrer das investigações.

A segunda fase da operação investiga um suposto esquema de extração e comercialização ilegal de cassiterita na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, além de suspeitas de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes. Ao todo, foram autorizados 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de sequestro de bens e valores. Não houve mandados de prisão nesta etapa.

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Os mandados relacionados a Alexandre Pires foram cumpridos em uma residência e na produtora musical do cantor, em Uberlândia (MG). A investigação aponta movimentações financeiras superiores a 48 milhões de dólares dentro do esquema investigado, mas a Polícia Federal não atribui esse valor individualmente ao artista.

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O nome de Alexandre Pires já havia aparecido na primeira fase da Operação Disco de Ouro, em dezembro de 2023. Na ocasião, ele foi alvo de busca e apreensão durante um cruzeiro em que realizava shows no litoral de São Paulo. A investigação continua em andamento.

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