Defesa Civil monitora ocorrências por chuvas em municípios de SP e emite mais de 40 alertas
Nas últimas 72 horas, as chuvas atingiram com maior força as regiões do Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e a faixa leste paulista
As fortes chuvas em diversas regiões paulistas neste domingo, 22, deixaram a Defesa Civil em alerta para ocorrências. De acordo com nota emitida por volta das 20h, foram emitidos 41 alertas à população por meio de mensagens na tela e SMS por celular.
De acordo com a nota da Defesa Civil, o tempo permanece estável em grande parte do estado de São Paulo, embora haja registros pontuais de chuva de moderada a forte intensidade na região leste, incluindo a região metropolitana de São Paulo e áreas próximas. “Ao longo da noite e da próxima madrugada, a chuva deve persistir principalmente na região leste, inclusive nas áreas próximas ao litoral paulista, conforme indicado na figura. Com o avanço da noite, as temperaturas tendem a diminuir em razão do resfriamento noturno”, diz trecho da nota.
Nas últimas 72 horas, as chuvas atingiram com maior força as regiões do Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e a faixa leste paulista. “Na Região Metropolitana de São Paulo, os acumulados oscilaram de forma moderada a fraca, enquanto cidades do interior e do litoral como São José do Rio Preto, Mongaguá, Campinas, Sorocaba e Presidente Prudente também registraram precipitações ao longo do período”, informaram.
Para os próximos dias, a Defesa Civil paulista reforça o alerta para a ocorrência de chuvas em todo o território do estado até terça-feira, 24. As regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Registro, Região Metropolitana de São Paulo e São José dos Campos estão em alerta para condições de chuva mais intensa. Nas demais regiões do estado, a população também deve permanecer em atenção.
O meteorologista da Defesa Civil do Estado, William Minhoto, explica que as condições serão típicas de verão. “Teremos temperaturas elevadas em todo o estado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, quando o calor contribui para a formação das áreas de instabilidade”, afirmou.
Chuva acumulada nas últimas 12 horas
Mongaguá: 35mm
Boituva: 27mm
Campos do Jordão: 25mm
São José do Barreiro: 25mm
Ribeira: 24mm
São Paulo: 21mm
Diadema: 20mm
Natividade Da Serra: 20mm
São Bento Do Sapucaí: 20mm
São Vicente: 17mm
Chuva acumulada nas últimas 24 horas
Mongaguá: 35mm
Boituva: 27mm
Campos Do Jordão: 25mm
São José Do Barreiro: 25mm
Ribeira: 24mm
Santos: 24mm
São Paulo: 21mm
Diadema: 20mm
Natividade Da Serra: 20mm
São Bento Do Sapucaí: 20mm
Chuva acumulada nas últimas 48 horas
Apiaí: 50mm
Queluz: 48mm
Parapuã: 47mm
Jaú: 43mm
Analândia: 41mm
São José do Rio Pardo: 40mm
Itapirapuã Paulista: 40mm
Itapetininga: 40mm
São José Do Rio Preto: 40mm
Divinolândia: 38mm
Brotas: 37mm
Mongaguá: 36mm
Tambaú: 36mm
Boituva: 35mm
Águas da Prata: 34mm
Campo Limpo Paulista: 33mm
Bananal: 32mm
Vinhedo: 32mm
São Paulo: 32mm
Guaratinguetá: 31mm
Campos Do Jordão: 30mm
São José Do Barreiro: 30mm
Rinópolis: 30mm
São Carlos: 30mm
Chuva acumulada nas últimas 72 horas
Aparecida: 88mm
Salesópolis: 75mm
Lorena: 63mm
Registro: 61mm
Apiaí: 60mm
Queluz: 55mm
Itapirapuã Paulista: 48mm
Parapuã: 47mm
Itapetininga: 47mm
Guararema: 45mm
Jaú: 43mm
Tambaú: 43mm
São Sebastião: 42mm
Analândia: 41mm
São José Do Rio Pardo: 40mm
São José Do Rio Preto: 40mm
Ribeira: 38mm
Guaratinguetá: 38mm
Divinolândia: 38mm
Mongaguá: 37mm
São José Do Barreiro: 37mm
Brotas: 37mm
Bananal: 36mm
Boituva: 35mm
Joanópolis: 35mm
Águas Da Prata: 34mm
Campo Limpo Paulista: 33mm
Sete Barras: 33mm
Vinhedo: 32mm
São Paulo: 32mm
Campos Do Jordão: 30mm
Rinópolis: 30mm
São Carlos: 30mm