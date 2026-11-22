Ler Resumo





As fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo colocaram a Defesa Civil em alerta. O órgão já emitiu dezenas de avisos à população e prevê que o tempo instável e as tempestades de verão continuem até terça-feira, 24, na capital, litoral e interior. Confira os acumulados.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As fortes chuvas em diversas regiões paulistas neste domingo, 22, deixaram a Defesa Civil em alerta para ocorrências. De acordo com nota emitida por volta das 20h, foram emitidos 41 alertas à população por meio de mensagens na tela e SMS por celular.

De acordo com a nota da Defesa Civil, o tempo permanece estável em grande parte do estado de São Paulo, embora haja registros pontuais de chuva de moderada a forte intensidade na região leste, incluindo a região metropolitana de São Paulo e áreas próximas. “Ao longo da noite e da próxima madrugada, a chuva deve persistir principalmente na região leste, inclusive nas áreas próximas ao litoral paulista, conforme indicado na figura. Com o avanço da noite, as temperaturas tendem a diminuir em razão do resfriamento noturno”, diz trecho da nota.

Nas últimas 72 horas, as chuvas atingiram com maior força as regiões do Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e a faixa leste paulista. “Na Região Metropolitana de São Paulo, os acumulados oscilaram de forma moderada a fraca, enquanto cidades do interior e do litoral como São José do Rio Preto, Mongaguá, Campinas, Sorocaba e Presidente Prudente também registraram precipitações ao longo do período”, informaram.

Para os próximos dias, a Defesa Civil paulista reforça o alerta para a ocorrência de chuvas em todo o território do estado até terça-feira, 24. As regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Registro, Região Metropolitana de São Paulo e São José dos Campos estão em alerta para condições de chuva mais intensa. Nas demais regiões do estado, a população também deve permanecer em atenção.

O meteorologista da Defesa Civil do Estado, William Minhoto, explica que as condições serão típicas de verão. “Teremos temperaturas elevadas em todo o estado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde, quando o calor contribui para a formação das áreas de instabilidade”, afirmou.

Continua após a publicidade

Chuva acumulada nas últimas 12 horas

Mongaguá: 35mm

Boituva: 27mm

Campos do Jordão: 25mm

São José do Barreiro: 25mm

Continua após a publicidade

Ribeira: 24mm

São Paulo: 21mm

Diadema: 20mm

Natividade Da Serra: 20mm

São Bento Do Sapucaí: 20mm

São Vicente: 17mm

Continua após a publicidade

Chuva acumulada nas últimas 24 horas

Mongaguá: 35mm

Boituva: 27mm

Campos Do Jordão: 25mm

São José Do Barreiro: 25mm

Ribeira: 24mm

Santos: 24mm

Continua após a publicidade

São Paulo: 21mm

Diadema: 20mm

Natividade Da Serra: 20mm

São Bento Do Sapucaí: 20mm

Chuva acumulada nas últimas 48 horas

Continua após a publicidade



Apiaí: 50mm

Queluz: 48mm

Parapuã: 47mm

Jaú: 43mm

Analândia: 41mm

São José do Rio Pardo: 40mm

Itapirapuã Paulista: 40mm

Itapetininga: 40mm

São José Do Rio Preto: 40mm

Divinolândia: 38mm

Brotas: 37mm

Mongaguá: 36mm

Tambaú: 36mm

Boituva: 35mm

Águas da Prata: 34mm

Campo Limpo Paulista: 33mm

Bananal: 32mm

Vinhedo: 32mm

São Paulo: 32mm

Guaratinguetá: 31mm

Campos Do Jordão: 30mm

São José Do Barreiro: 30mm

Rinópolis: 30mm

São Carlos: 30mm

Chuva acumulada nas últimas 72 horas

Aparecida: 88mm

Salesópolis: 75mm

Lorena: 63mm

Registro: 61mm

Apiaí: 60mm

Queluz: 55mm

Itapirapuã Paulista: 48mm

Parapuã: 47mm

Itapetininga: 47mm

Guararema: 45mm

Jaú: 43mm

Tambaú: 43mm

São Sebastião: 42mm

Analândia: 41mm

São José Do Rio Pardo: 40mm

São José Do Rio Preto: 40mm

Ribeira: 38mm

Guaratinguetá: 38mm

Divinolândia: 38mm

Mongaguá: 37mm

São José Do Barreiro: 37mm

Brotas: 37mm

Bananal: 36mm

Boituva: 35mm

Joanópolis: 35mm

Águas Da Prata: 34mm

Campo Limpo Paulista: 33mm

Sete Barras: 33mm

Vinhedo: 32mm

São Paulo: 32mm

Campos Do Jordão: 30mm

Rinópolis: 30mm

São Carlos: 30mm ‎