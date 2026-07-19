Defesa Civil emite alerta para tempestades no Rio Grande do Sul neste domingo

A Defesa Civil emitiu um alerta neste domingo, 19, para tempestades no Rio Grande do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, são 36 municípios dentro da área de risco meteorológico severo para chuva intensa e volumosa em curto período de tempo, rajadas de vento fortes e queda de granizo.

Defesa Civil alerta: condição de ALERTA para tempestades com vento e granizo que atuam na região Oeste. Risco ALTO de destelhamentos. Válido até 12h35 do dia 19 de julho. Mantenha-se seguro. Emergência ligue 190/193. pic.twitter.com/TFxb2Y6BVw — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) July 19, 2026

Além disso, as autoridades estaduais montaram um gabinete regional de crise na cidade de Santa Maria, para acompanhar as condições meteorológicas e hidrológicas do estado e facilitar o auxílio aos municípios.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas de perigo na região, para este domingo, 19 e esta segunda-feira, 20. Com ventos de até 100 km/h, chuva de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e queda de granizo, o instituto alerta para o risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações e riscos de perda de energia elétrica.

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Segundo o Inmet, as mudanças climáticas ocorrem devido à grande diferença de pressão entre um centro de baixa pressão na Argentina e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, o que intensifica o fenômeno do Jato de Baixos Níveis. Essa configuração também dificulta o avanço das áreas de instabilidade, que permanecem restritas ao Rio Grande do Sul, onde há avisos laranja de perigo para tempestades com granizo.

(Com Agência Brasil)