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Defesa Civil emite alerta para tempestades no Rio Grande do Sul neste domingo

De acordo com a Defesa Civil, são 36 municípios dentro da área de risco meteorológico severo para chuva intensa, rajadas de vento fortes e queda de granizo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 13h15
Mapa do Brasil com o estado do Rio Grande do Sul em destaque laranja, fazendo fronteira com Santa Catarina, Uruguai e Argentina. Cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul e Posadas são visíveis, com o Oceano Atlântico à direita
A Defesa Civil do Estado montou um Gabinete Regional de Crise em Santa Maria, uma estrutura avançada para acompanhar as condições hidrometeorológicas e facilitar o auxílio aos municípios em casos de eventos adversos.  (Inmet/Reprodução)
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A Defesa Civil emitiu um alerta neste domingo, 19, para tempestades no Rio Grande do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, são 36 municípios dentro da área de risco meteorológico severo para chuva intensa e volumosa em curto período de tempo, rajadas de vento fortes e queda de granizo.

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Além disso, as autoridades estaduais montaram um gabinete regional de crise na cidade de Santa Maria, para acompanhar as condições meteorológicas e hidrológicas do estado e facilitar o auxílio aos municípios.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas de perigo na região, para este domingo, 19 e esta segunda-feira, 20. Com ventos de até 100 km/h, chuva de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e queda de granizo, o instituto alerta para o risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações e riscos de perda de energia elétrica.

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Segundo o Inmet, as mudanças climáticas ocorrem devido à grande diferença de pressão entre um centro de baixa pressão na Argentina e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, o que intensifica o fenômeno do Jato de Baixos Níveis. Essa configuração também dificulta o avanço das áreas de instabilidade, que permanecem restritas ao Rio Grande do Sul, onde há avisos laranja de perigo para tempestades com granizo.

(Com Agência Brasil)

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